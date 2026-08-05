Kapitolyo mipasidaan niadtong nangolekta og bayad alang sa “Pasidungog sa Sugbo”

Gibisto sa Kapitolyo ang usa ka gidudahang online nga pangilad nga naggamit sa ngalan sa umaabot nga “Pasidungog sa Sugbo” aron mangilad ug mangayo og bayad sa mga negosyante.
Sa usa ka opisyal nga pahimangno gikan sa Cebu Provincial Tourism Office (PTO) niadtong Miyerkules, Agusto 5, 2026, gipahibalo niini nga dili awtorisado ang social media page nga “Kreativ Events & More Ph and Intl” ug uban pang susamang mga account nga mangolekta og rental fees para sa mga concessionaire o magrepresentar sa probinsiya.
Giklaro sa PTO nga wala pa silay giabrubahan nga pormag aplikasyon o singil alang sa mga pwesto.
“No official announcement has been made regarding the opening of concessionaire applications,” sumala sa advisory sa PTO.
Ilang gidugang nga “no rental fees or booth reservation fees have been discussed, approved or authorized for collection.”
Dugang pa sa PTO, ang lalawigan “has not designated or authorized any private individual, organization, or Facebook page to collect payments on its behalf for this event.”
Tungod niini, ang publiko, mga prospective concessionaire, ug mga tag-iya og negosyo “strongly advised to exercise caution and refrain from making any payments or transactions with unauthorized individuals or online pages claiming affiliation with the Cebu Provincial Government.”
Aron malikayan ang pagkabiktima sa ilad, ang Kapitolyo niingon nga ang tanang opisyal nga pahibalo pinaagi sa official communication channels sa Cebu Provincial Government.
“Any authorized payments, when applicable, shall be made only through official government procedures and authorized collecting offices,” matod sa advisory.
Nanghangyo ang PTO sa publiko nga magpabiling mabinantayon aron di mailad.
Ang Pasidungog sa Sugbo ang gi-rebrand nga saulog sa festival nga nailhan kaniadto nga Pasigarbo sa Sugbo uban sa relihiyosong parada nga Pasundayag sa Pagtuo,
ipahigayon karong Agusto 29 sa Cebu City Sports Center alang sa pagsaulog sa ika-457 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Lalawigan sa Sugbo. / CDF