Kapitolyo mipatunga na sa kontrobersiya sa Azzela

Gibanhaw sa mga homebuyer sa Azzela Properties ang ilang panawagan alang sa hustisya ug accountability human sila nibayad alang sa mga housing unit sa Minglanilla, Cebu nga wala gyud matukod.
Daghang mga nagreklamo ang nipakita sa programa sa SunStar Cebu nga Beyond the Headlines niadtong Lunes, Oktubre 20, 2025, aron ipadayag ang ilang kasagmuyo sa hinay nga proseso sa refund ug kakulang sa tubag gikan sa developer nga si Engr. Lloyd Adlawan.
Bisan sa balik-balik nga imbitasyon, wala pa magpakita o mohatag og opisyal nga pahayag si Adlawan.
Matod sa mga nagreklamo, si Adlawan kaniadto nisaad nga moapil sa Beyond the Headlines niadtong Oktubre 7 ug 17 apan napakyas sa pagtambong sa duha ka episode.
Ang mga apektadong homebuyer sukad niadto nipasa og petition letter ngadto sa Office of the Governor ug sa Sangguniang Panlalawigan nga nag-awhag sa mga opisyal sa probinsiya nga manginlabot.
Ang ilang hangyo gidawat sa Office of the Governor ug sa Provincial Legal Office niadtong Lunes.
“Nakab-ot ang among tumong tungod kay ang Gobernador mihatag kanamo og panahon, bisan pa nga wala kini sa plano,” matod ni Annie Reniva, usa sa mga nagreklamo.
Dugang ni Reniva nga base sa ilang binulan nga pag-review ug verification, nakadiskobre sila og ebidensya nga mga paglapas ug posibleng criminal acts nga naglambigit kang Adlawan ug sa iyang mga kauban sa Azzela Properties.
Gisubli sa mga nagreklamo ang ilang hangyo alang sa “hustisya, accountability, ug restitution” gikan sa developer.
Ang SunStar Cebu nisulay sa pagkontak kang Adlawan sa makadaghan nga higayon aron makuha ang iyang habig apan wala pa siya motubag sa pagsuwat niini. / CDF