Kapitolyo mirepaso sa paggamit sa P150-M nga pundo sa DPWH

Gisusi karon sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang paggamit sa P150-milyon nga pundo nga gitagana unta alang sa pagbalhin sa Kapitolyo ngadto sa Lungsod sa Balamban, human ang maong plano nakanselar tungod sa mga isyu sa pagpanag-iya sa yuta.
Matod ni Assistant Administrator Aldwin Empaces, ang maong pundo mahimong i-realign alang sa usa ka government center o innovation hub sa mao gihapon nga dapit, samtang hatagan og prayoridad ang pag-renovate sa kasamtangang Capitol complex sa Dakbayan sa Sugbo.
Gisultihan ni Empaces ang mga tigbalita nga ang yuta nga giila kaniadto alang sa planong pagbalhin sa Kapitolyo sa Balamban dili iya sa probinsiya ug nagpabilin nga wala pa mabayri.
Iyang giklaro nga ang pagtukod og bag-ong Capitol building sa Balamban wala na giplano.
Ang P150-milyon nga pundo alang sa planong pagbalhin sa Kapitolyo gikan sa alokasyon sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
“It’s just that there is already funding for 2025 worth P150 million for a Capitol building, so that’s what we are now asking clarification from the DPWH,” matod ni Empaces.
Gibutyag niya nga gisusi karon sa probinsiya kon mahimo ba nga gamiton ang pundo sa ubang proyekto sa sulod sa Balamban sa dili pa maabot ang deadline nga gitakda sa DPWH sa pag-ila og dapit ug paghimo og plano. Ang deadline gitakda sa ahensiya sulod sa unang quarter sa 2026.
“Right now, what we are looking at is how to use those funds because it would be a waste. We are asking if it can be realigned for other purposes,” pulong ni Empaces. “We are testing the idea of an innovation hub — it’s like a government center, but it can be used for mixed-use purposes,” dugang niya.
Samtang, si Gobernador Pamela Baricuatro nimando sa mga opisyal sa probinsiya nga tutokan ang pag-renovate ug ang bug-os nga paggamit sa kasamtangang Capitol complex sa Dakbayan sa Sugbo.
Matod ni Empaces, ang mga renovation gihimo sa hinay-hinay ug pinaagi sa mga hugna nga nagkinahanglan og pagtugot gikan sa National Historical Commission of the Philippines.
Lakip sa mga plano mao ang bug-os nga paggamit sa Legislative Building sa bise gobernador ug mga miyembro sa Sangguniang Panlalawigan. / CDF