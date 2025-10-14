Kapitolyo mitagana og P5M nga financial aid alang sa Davao Or.

Giaprubahan sa Hunta Probinsyal sa Sugbo ang P5 milyunes nga pinansyal nga ayuda nga gitagana alang sa mga nabiktima sa 7.4 magnitude nga linog sa Manay, Davao Oriental.
Ang resolusyon nga gipangamahanan ni bokal Stanley Caminero, Red Duterte, ug Raymond Calderon, gi-certify urgent ni Gobernador Pamela Baricuatro ug giaprubahan atol sa regular session sa Oktubre 13, 2025.
Atol sa pagsugod sa session, nigahin og pipila ka mga pag-ampo ang hunta probinsiyal alang sa tanang mga nabiktima sa linog ilabi na sa mga apektado sa Northern Cebu.
Ang Sugbo nakasinati na sab sa pagtay-og diin natala ang magnitude 5.8 ilabi na sa Dakbayan sa Bogo sa ala 1:06 sa kaaldawon sa Lunes, Oktubre 13, 2025. / ANV