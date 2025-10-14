Superbalita Cebu

Kapitolyo mitagana og P5M nga financial aid alang sa Davao Or.

Kapitolyo mitagana og P5M nga financial aid alang sa Davao Or.
The Province of Cebu has approved a P5 million financial assistance for Davao Oriental, which was struck by a magnitude 7.4 earthquake on October 10. The donation aims to help the province in its ongoing disaster response and rehabilitation efforts.SunStar File Photo
Published on

Giaprubahan sa Hunta Probinsyal sa Sugbo ang P5 milyunes nga pinansyal nga ayuda nga gitagana alang sa mga nabiktima sa 7.4 magnitude nga linog sa Manay, Davao Oriental.

Ang resolusyon nga gipangamahanan ni bokal Stanley Caminero, Red Duterte, ug Raymond Calderon, gi-certify urgent ni Gobernador Pamela Baricuatro ug giaprubahan atol sa regular session sa Oktubre 13, 2025.

Atol sa pagsugod sa session, nigahin og pipila ka mga pag-ampo ang hunta probinsiyal alang sa tanang mga nabiktima sa linog ilabi na sa mga apektado sa Northern Cebu.

Ang Sugbo nakasinati na sab sa pagtay-og diin natala ang magnitude 5.8 ilabi na sa Dakbayan sa Bogo sa ala 1:06 sa kaaldawon sa Lunes, Oktubre 13, 2025. / ANV

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph