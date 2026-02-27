Kapitolyo mitukod og TWG alang sa pag-rehab sa simbahan sa Sibonga

Gihulma sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang usa ka Technical Working Group (TWG) aron maoy modumala sa rehabilitasyon ug konserbasyon sa makasaysayanong Nuestra Señora del Pilar Parish Church and Convent sa Lungsod sa Sibonga.
Gipirmahan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang Executive Order 14, Series of 2026, niadtong Pebrero 20, 2026, aron pormal nga matukod kining pundok nga gilangkuban sa nagkalainlaing ahensiya.
Ubos sa maong kamanduan, ang TWG gitahasan sa pag-assess sa estruktura sa simbahan ug kombento, pakig-alayon sa mga nasyonal nga ahensiya sa kultura ug pag-andam og plano alang sa rehabilitasyon ug konserbasyon, lakip na ang banabana sa gasto ug mga tinubdan sa pundo. Ang maong simbahan nakasinati og dakong kadaot tungod sa Bagyong Odette niadtong 2021.
Tungod niini, ang mga misa ug serbisyo sa parokya gipahigayon na lamang sa usa ka covered court sulod sa milabay nga tulo ka tuig.
Ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority (Tieza) nisaad og P110 milyunes alang sa pagpahiuli sa maong estruktura nga giila isip usa ka Level 2 historical site sa National Historical Commission of the Philippines (NHCP). Kini nga lakang sa pag-ayo sa makasaysayanong simbahan naporma human sa panagtagbo ni Gobernador Baricuatro ug Tieza General Manager Mark Lapid sa Pebrero 10. / CDF