Kapitolyo mo-deploy og medical team alang sa Asean Summit

Gimando ni Gobernador Pamela Baricuatro ang pag-augment sa mga personahe ug kahimanan sa probinsiya aron maseguro ang hapsay ug malampusong pagpahigayon sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) Summit meetings sa Enero 26 hangtod 30, 2026, sa Sugbo.
Sumala ni Baricuatro, lakip sa i-deploy sa probinsiya ang medical teams, emergency ambulances, ug liaison officers nga motabang sa pagdumala sa mga programa ug koordinasyon sa tibuok Sugbo. Niadtong Huwebes, Enero 22, mibisita ang Philippine Army 3rd Infantry Division sa buhatan sa gobernador.
Ang delegasyon gipangulohan ni Colonel Joel Benedict Batara, ang Commander sa Armed Forces of the Philippines–Joint Task Group Cebu (AFP-JTG Cebu).
Ang maong tigom nagpunting sa pagpahugot sa seguridad alang sa kapin 500 ka senior ASEAN officials. Lakip sa mga gipaabot nga moabot sa Sugbo mao ang mga Tourism Ministers, representante sa National Tourism Organizations, travel exhibitors ug international buyers, ug mga sakop sa lokal ug langyaw nga media.
Ang 3rd Infantry Division maoy nagdumala sa seguridad sa tibuok Western Visayas, Negros Island Region, ug Central Visayas.
Gawas sa seguridad, gihashasan na sab sa probinsiya ang mga destinasyon nga posibleng bisitahon sa mga delegado, ilabi na sa habagatang bahin sa Sugbo.
Gihatagan og gibug-aton ni Baricuatro ang pagpanindot sa mga pasilidad sa mga tourist sites.
“We are really preparing the tourist sites nga naa sa lista nga duawon sa mga bisita, especially ang mga toilets, and we are currently working on it,” matod sa Gobernador niadtong Enero 21, 2026. (ANV)