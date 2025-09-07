Kapitolyo mo-reorganize sa tanang 3K nga empleyado

Nagpahigayon ang Kapitolyo sa Probinsya sa Sugbo og dakong reorganization nga makaapekto sa 3,396 ka mga empleyado.
Ang inisyatiba, nga gipangunahan ni Gobernador Pamela Baricuatro, nagtumong sa pagpalambo sa accountability ug efficiency sulod sa kagamhanan sa probinsya.
Gikompirmar ni Provincial Information Office head Ainjeliz dela Torre-Orong niadtong Huwebes, Septiyembre 4, 2025, nga ang mga hepe sa departamento sa Kapitolyo nagsumite na og performance assessments ug mga rekomendasyon alang sa ilang mga personahe.
"It's really from top to bottom," matod niya.
Ang kagamhanan sa probinsya kasamtangang adunay 3,396 ka mga empleyado, nga gibahin sa mosunod: 733 ka permanenteng staff, 292 ka casual, 233 ka co-terminus, ug dakong bahin niini ang 2,138 ka job order (JO) nga mga trabahante.
Ang reorganization gipahigayon tungod kay ang mga kontrata sa mga JO worker mahuman karong buwana.
“Possibly, yes kay ang instruction man sab gyd ni Guv is we want everybody here, regardless if you’re a JO, permanent, or contract of service, to be performing because its taxpayers’ money man ang nagsweldo sa amoa diri, so, dapat nag perform gyud,” asoy ni Orong.
Matod pa ni Orong, ang pag-review naglakip sa tanang mga personahe sa Kapitolyo, gikan sa mga JO worker hangtod sa permanenteng staff.
“We want everybody here, regardless if you’re a JO, permanent, or contract of service, to be performing because it’s taxpayers’ money that pays our salaries here, so, everyone really has to perform,” matod ni Orong.
Sa dihang gipangutana kon aduna ba’y pagbalhin sa mga personahe, lakip na ang mga hepe sa departamento, si Orong niingon, "Possibly, yes... because everyone will be reviewed."
Matod niya, ang instruksyon sa gobernador mao ang pag-review sa performance sa mga staff sa dili pa matapos ang kontrata aron malikayan ang bisan unsang pagkabalda sa mga serbisyo sa gobiyerno.
Ang reorganization gipahigayon usab kauban sa mga pagpangandam sa budget sa probinsya.
Si Assistant Provincial Administrator Aldwin Empaces niingon nga ang reorganization makaapekto sa matag sektor sa trabahante sa Kapitolyo.
Sa dihang nilingkod si Baricuatro sa katungdanan, iyang gipahibalo nga ang tanang mga empleyado, lakip na ang mga JO worker ug mga hepe sa departamento, magpabilin sa ilang posisyon sulod sa labing menos tulo ka bulan.
Kini nga panahon maoy naghatag sa iyang administrasyon og igong oras sa paghimo og komprehensibo nga pagtimbangtimbang sa mga trabahante. / CDF