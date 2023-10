Kapitolyo mobaligya og P20/kilo sa bugas

Nanawagan si Cebu Go­vernor Gwendolyn Garcia sa kadagkoan sa National Food Authority (NFA) nga suportahan ang rehiyon siyete, ilabi na ang probinsya sa Sugbo, sa mga programa niini nga dunay tinguha nga makapaminos sa gidaghanon sa mga kabos.

Si Garcia nipahibaw nga mahimo na unya nga available alang sa mga labing nagkinahanglan o kadtong identified nga mga poorest of the poor ang P20 matag kilo sa bugas.

Mas ubos kini kon itandi sa unang presyo nga nasabutan atol sa tigom sa kadagkoan sa Lalawigan.

Kini paagi sa kagamhanan sa pagsuporta sa tinguha sa Presidente sa pagbaligya og bugas nga anaa sa barato nga presyo.

“...in support of the President, to support President Bongbong Marcos kay I really know his sincerity in hoping that he could help, kato gyung the poorest of the poor...We will sell it magpaalkansi ta sa NFA rice. We will sell, instead of P25 per kilo, we will sell it at P20 per kilo. This was the promise of the President,” matod ni Garcia.

Una na nga nipahibaw si Garcia nga mogahin og P100 milyunes ang kagamhanan alang sa pagpalit og bugas sa NFA aron ipamaligya sa ubos nga presyo sa mga kabos nga ma identify sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ug social welfare offices sa mga lokalidad sa probinsya.

Hinuon gipasabot sa gobernador nga dili angay nga masubo ang uban nga gusto mopalit sa bugas sanglit dunay mga commercial rice nga anaa usab sa ubos nga presyo nga mahimong mapalit.

Apan limitahan gihapon kini ngadto sa 10 kilos ang matag pamilya sa matag semana aron maapod sa ubang nagkinahanglan.

Subay niini, nanawagan si Garcia sa mga opisyal sa NFA sa kaulohan nga bun-agan og igong supply ang NFA sa Rehiyon 7 nga magamit sa mga lokalidad sa pagbaligya sa mga kabos.

“...limited sa ta og tag five kilos kay limited kaayo ang stocks sa NFA. And I am calling on kon moabot man ni sa mga powers that be nga support ang NFA region seven, kay daghan kaayo ta’g programs that really reached out to the intended beneficiaries, kadto gyud nag­lisod,” matod ni Garcia.

Sa Oktubre 25, 2023 gikatakda nga tigumon ni Garcia ang tanang mga mayor sa lalawigan alang sa pagsusi sa final nga listahan niini alang sa hingpit nga pagsugod sa maong programa sa kalungsoran.