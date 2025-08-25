Kapitolyo mohatag og tag P200K sa tanang Brgy.

Mohatag og tag P200,000 nga financial assistance ang Kapitolyo alang sa tanang mga barangay sa lalawigan sa Sugbo.
Kini maoy gipahibawo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro atol sa iyang pakigpulong sa mga barangay workers ug leaders sa lungsod sa Balamban.
“Kap naa koy balita ninyo, ang Kapitolyo mohatag og two hundred thousand nga financial assistance per barangay...” matud ni Baricuatro.
Gawas niini, madawat usab sa mga barangay ang moabot P50,000 nga socio-cultural fund.
Apan kini makuha lamang kon makompleto sa mga opisyales ang tanang financial liquidation niini.
“Pero kana makuha na ninyo kung na-liquidate na ninyo ang former so trabahoa to aron ma-inyo na ni,” dugang ni Baricuatro.
Sa samang higayon, giawhag usab niya ang tanang barangay workers nga dili magpaabot nga duolon sa mga konstituwente apan maoy unang mosusi sa problema sa ilang tugkaran aron mahatagan og solusyon.
“I encourage every barangay official and people’s organization here, do not wait for crisis before acting. Anticipate the need of your people, you have to be one step ahead. Be the first to extend your hand,” asoy ni Baricuatro.
Bisan paman og managlahi ang gisuportahan niini sa milabayng piniliay, gisaad ni Baricuatro nga patas ang iyang pagtan-aw kanila.
“Today let us renew our commitment, lead with unity magkahiusa ta humana ang eleksyon, this is a colorblind administration,” dugang niya. / ANV