Kapitolyo mohatod sa ayuda, ibiyahe sa dagat

Giawhag sa Kapitolyo ang mga gustong motabang nga gamiton ang Danao Hub alang sa Tabang sa Linog aron di mohuot ang trapik sa North Cebu.
Gisubli sa Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo ang ilang panawagan alang sa coordinated nga mga operasyon sa hinabang taliwala sa grabeng kahuot sa trapiko .
Gitambagan ang mga donor nga ipaagi ang ilang tabang sa gi-designate nga mga hub, imbes nga magbiyahe nga tagsa-tagsa ngadto sa mga naapektuhan nga lugar.
Sa usa ka advisory nga gipagawas kaniadtong Biyernes, Oktubre 5, 2025, gitambagan sa Kapitolyo kadtong mga nagpadulong na sa amihanan nga mobalik ug ihatod ang ilang mga donasyon sa Provincial Donation Hub sa Danao City Boardwalk, nga giablihan sa alas 12 sa udto.
Ang hub, nga gipahimutang sa Kagamhanan sa Danao sa pakigtambayayong sa Kapitolyo, gitumong aron masulbad ang kahuot sa mga dagkong dalan, maseguro ang hapsay nga pag-apod-apod, ug mapadali ang paghatod sa mga relief goods ngadto sa mga lungsod sa amihanan nga naigo sa linog.
“We discourage small donation drives traveling to the north from Cebu City as it will take approximately 10 hours to reach the affected areas,” matod sa advisory sa kapitolyo. “We urge donors and volunteer groups to coordinate with the Provincial Donation Hub in Danao City instead,” ilang gidugang.
Ang Danao hub, kauban ang bodega sa Kapitolyo, magsilbi nga kolektahan ug pundokan sa mga relief goods, nga i-consolidate ug ipadala dayon ngadto sa naapektuhan nga amihanang kalungsuran.
Subay niini, si Mayor Edwin Salimbangon sa Medellin nisugyot og alternatibo nga ruta sa dagat aron malikayan ang kahuot sa dalan ug mapadali ang paghatod sa mga relief goods ngadto sa mga lugar sa amihanang Sugbo nga naapektuhan sa linog.
Gisugyot ni Salimbangon sa usa ka video statement niadtong Domingo, Oktubre 5, 2025, nga ang tanang relief trucks nga paingon sa Medellin ug ubang amihanang kalungsuran idala pinaagi sa Landing Craft Tanks (LCTs) o Roll-On Roll-Off (RORO) nga mga barko gikan sa Danao Port o Cebu Port direkta ngadto sa Kawit Port sa Medellin.
Matod niya, kini nga lakang makatabang sa pagluag sa traffic sa mga dagkong dalan padulong sa amihanan, tungod kay ang mga pantalan sa Bogo ug Hagnaya nagpabilin nga sirado alang sa pagdunggo human madaot sa bag-o lang nga mga linog.
Ang padayon nga aftershocks nakamugna usab og mga landslide sa ubang mga lugar, nga nakahatag og peligro sa mga motorista ug nagpalangan sa mga operasyon sa hinabang.
Gipasabot sa mayor nga ang paggamit sa mga ruta sa dagat makaseguro sa mas paspas ug mas luwas nga paghatod sa gikinahanglan kaayo nga tabang ngadto sa mga naapektuhan nga kalungsoran. /