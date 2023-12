Kapitolyo mosuporta sa Sinulog kon ibalik sa CCSC

Hugot nga suporta ang gisaad ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia alang sa umaabot nga Sinulog Festival sa 2024 kon ibalik sa naandang venue sa Cebu City Sports Center (CCSC) ang pagpahigayon sa kalihukan sa Enero sunod tuig.

Ang sakop sa Sinulog Foundation Inc. (SFI) pinangulohan ni executive director Elmer “Jojo” Labella ug Ricky Dakay sa Dakay Construction sa Disyembre 6, 2023, nibisita sa opisina sa gobernador aron mahibaw-an kon moapil ba ang Probinsya sa Sugbo sa kalihukan sa Sinulog 2024.

Gipasalig sa gobernador ang hiniusang suporta sa tibuok Lalawigan sa Sugbo sa kasaulogan kon ibalik kini sa naandang venue.

“We will support it basta adto tas Abellana. We are all for it,” matod ni Garcia pinaagi sa Capitol Information Office.

“Let’s bring back the soul of the Sinulog,” dugang niya.

Sa naandan nga Sinulog festival, ang Probinsya mogahin og P20 milyunes nga pundo aron sa pagsuporta sa pista.

Kahinumdoman nga gipahigayon ang Sinulog Grand Ritual Showdown sa South Road Properties (SRP) niadtong Enero, sukwahi sa traditional nga festival venue sa CCSC sa siyudad.

Sa miaging tuig, nipadayag si Garcia sa iyang kahingawa sa risgo sa mga contingent sa Lalawigan kon ipadayon ang pagpahigayon sa ritual showdown sa SRP, tungod sa kaniadto dili maayong sitwasyon sa venue ingon man sa dili maayong kahimtang sa panahon nga miani usab og mga pagsaway.

Aron dili mausik ang pagpangandam sa ning back-out nga mga contingents sa Sinulog,nangapil sila sa Sinulog sa Carmen.

Ning sayo, gianunsyo na sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang pagpahigayon sa Sinulog 2024 sa SRP.

Ang mga local government unit (LGU) kasamtangan nga naghuwat sa mando sa Kapitolyo kon mopadayon sa sila sa pag-apil sa Sinulog sa sunod tuig.

Hinuon, gipadayag ni Labella nga padayon pa ang pag-finalize sa Kagamhanan sa Siyudad sa venue niini.