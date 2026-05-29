Kapitolyo naglaraw nga magtukod og mental health ug trauma shelter

Usa ka mental health ug trauma recovery services shelter ang gilaraw nga tukuron sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo isip pagpalapad sa proteksyon sa vulnerable groups sa lalawigan.
Atol sa tigom sa Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and their Children nga gipangulohan ni Governor Pamela Baricuatro ug Provincia Health Office Chief Dr. Shiela Faciol, gituki niini ang mga medical ug mental health framework nga magamit sa pasilidad.
Naglakip kini sa psychological first aid, trauma processing, ug mas dali nga access sa pagpatambal sa nagkadaiyang mental health conditions.
Alang sa mga bata, gilaraw sab ang pagtanyag sa specialized care sama sa play therapy ug art therapy aron masuportahan ang emotional recovery niini.
Matod ni Faciol nga nakakuha na ang Kapitolyo og suplay sa medisina alang sa mental illness, anxiety, ug depression pinaagi sa pakig-alayon sa mga psychologists.
Samtang ang Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO) nipahibawo sab nga gisugdan na sa Women and Children in Crisis Intervention Center ang pagistalar sa “smart houses” nga mahimong kabahin sa Balay ni Neneng compound.
Ang matag unit adunay aircon, kan-anan, ug kusina, ug gilauman nga maka-accommodate og walo ngadto sa 10 ka mga survivor. Aduna sab kini mga administrative office.
Nagtinguha sab ang kagamhanan sa pag-establisar og help desks ug referral systems sa major transport terminals sa Sugbo isip kabahin sa paagi nga mapalambo ug mapadali ang abag ngadto sa mga biktima. / ANV