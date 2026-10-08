Kapitolyo nakig-alayon sa CNU sa pag-umol og tourism master plan

Pormal nga nakigtambayayong ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ngadto sa Cebu Normal University (CNU) aron paghimo og usa ka komprehensibo’ng Tourism Development Master Plan nga nagtinguha sa pag-umol og malungtaron, inclusive ug data-driven nga industriya sa turismo sa lalawigan.
Gi-formalize sa duha ka institusyon ang ilang pagtinabangay pinaagi sa pagpirma sa usa ka Memorandum of Understanding (MOU) nga gipahigayon sa Marcelo Fernan Hall.
Ang pakigtambayayong sa Cebu Provincial Tourism Office (CPTO) nagtumong sa paghimo og tourism roadmap pinaagi sa academic research.
Ubos sa kasabutan, ang Tourism Management Department (TMD) sa CNU maoy mangulo sa sa research.
Apil niini ang pagpahigayon og mga baseline study, pag-imbentaryo sa mga kahimanan sa turismo, pag-validate sa mga datos, ug paghatag og suporta sa capacity-building aron maseguro nga ang master plan makahatag og ideya sa mga lokal nga komunidad ug makapanalipod sa kalikopan.
Matod ni Provincial Tourism Officer Rowena Lu Montecillo mahinungdanon kini nga kolaborasyon aron mahan-ay ang long-term nga tumong.
“We are confident that this collaboration will strengthen research-driven planning and help us address both present needs and future opportunities for Cebu tourism,” matod ni Montecillo. / ANV