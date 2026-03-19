Kapitolyo nakig-alayon sa DMW 7

Mas gipahugtan karon sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ug sa Department of Migrant Workers (DMW) 7 ang ilang koordinasyon aron maseguro ang dinaliang tabang alang sa mga Overseas Filipino Workers (OFWs) sa mga pamilya niini, taliwala sa nagkagrabe nga tensyon sa Middle East.
Tinguha sa maong inisyatiba nga mapadali ang crisis response, mapalig-on ang repatriation support, ug mapalapdan ang mga oportunidad sa trabaho alang sa mga Sugboanong mouli sa nasod pinaagi sa pagtinabangay sa mga ahensiya.
Sa Marso 17, nakigtagbo si Governor Pamela Baricuatro ni DMW 7 Director Jhoaden Lucero diin lakip sa mga mahinungdanong lakang nga gihisgutan ang Crisis Response Mechanism alang sa dinaliang pag-atubang sa mga emerhensya sa gawas sa nasod.
Apil na ang One Window Bayanihan Assistance Program nga usa ka sistema aron mas sayon ug paspas ang pagpangayo og tabang sa gobiyerno.
Lakip sab ang mas hugot nga koordinasyon tali sa PESO ug sa Cebu People’s Action Center (CPAC) aron mabantayan ang mga recruitment concern ug mahatagan og panginabuhian ang mga returning OFWs.
Tumong niini nga mas mapaduol ug mapabati ang serbisyo sa gobiyerno ngadto sa mga giilang bag-ong bayani ug sa ilang mga kabanay nga apektado sa kagubot sa Middle East. / ANV