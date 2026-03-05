Kapitolyo nangandam na sa Asean summit

Nangandam na ang Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo isip host sa diplomatic gatherings sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) summit unya sa Mayo.

Usa ka tigom ang gipangulohan ni Gobernador Pamela Baricuatro tali sa Tourism Assistant Secretary Maria Angela Javier sa Asean Leaders’ Summit - National Organizing Committee aron mohimo og mga stratehiya alang sa kalihukan.

Nalakip sa gilaumang mobisita sa Leaders’ Summit sa Mayo 5-9 ang moabot sa 3,000 ka mga partisipante gikan sa 11 ka mga ASEAN member states nga mao ang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, TImor-Leste ug Vietnam.

Sa maong higayon, gilauman sab ang pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron makighimamat sa mga member states pagseguro sab sa safety ug security sa tanang mosalmot.

Positibo si Baricuatro nga magdala og kalambuan sa ekonomiya, turismo, ug investment promotion ang maong kalihukan ilabi na nga ubay-ubay sa mga venues ang gipili alang sa ministerial ug senior officials-level meeting.

Gawas niini, gikatakda sab ang tigom sa kadagkuan sa mga mosunod nga buwan:

• Asean Socio-Cultural Community (ASCC) sa July;

• Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership Joint Committee Meetings sa July;

• Asean Treasury Forum sa July;

• Asean Coordinating Task Force on Blue Economy and related meetings sa August;

• Asean Transportation Ministers’ Meeting sa November;

• 16th Session of the ASEAN Community Statistical System sa November;

• Asean-Korea Free Trade Agreement (AKFTA) Implementing Committee, related meetings sa November. / ANV