Kapitolyo nangandam na sa Bagyong Tino

Nagsugod na ang Cebu Provincial Government sa ilang plano sa pagpangandam sa katalagman sa dili pa mosulod ang Tropical Depression (TD) “Tino” sa Philippine Area of Responsibility (PAR) karong adlawa, Nobiyembre 2, 2025. Kini tungod kay ang mga panagna nagpakita nga motabok ang bagyo sa probinsya sayo sa sunod semana.

Matod sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA), gipaabot nga motugpa si “Tino” sa mga rehiyon sa CARAGA ug Eastern Samar sa Lunes, Nobiyembre 3, 2025, sa dili pa motabok sa Sugbo sa adlaw’ng Martes, Nobiyembre 4.

Nidugang ang PAGASA nga posibleng molig-on pa ang hulga ug mahimong typhoon sa dili pa mogawas sa PAR sa Huwebes, Nobiyembre 6.

Sa usa ka direktiba nga gi-post sa Cebu Province Facebook page, Sabado, Nobiyembre 1, gimanduan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMC) nga palapdan ang pagbantay ug pagpangandam, labi na sa mga lugar nga high-risk ug kabukiran nga daling bahaon ug maigo sa pagdahili sa yuta.

Ubos sa gi-activate nga protocol, ang probinsya mopaabot og real-time nga weather advisories, mangandam sa mga komunidad alang sa posibleng pagbakwit, mag-preposisyon og rescue teams ug relief goods, makig-coordinate sa national ug local disaster agencies, ug masiguro ang daling pagbalik sa mga essential services human sa bagyo.

Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) mohimo usab og pre-disaster risk assessments ug i-activate ang Emergency Operations Center sa Nobiyembre 3. Andam na sab ang search, rescue, ug damage assessment teams.

Ang mga opisina sa City ug Municipal DRRM sa tibuok Cebu gimanduan sa pag-ila sa mga komunidad nga anaa sa peligro, pagpagawas og local advisories, ug pagpangandam alang sa preemptive evacuations. Giandam na usab ang mga rescue units, medical teams, ug rapid response groups, diin ang damage assessments gipaabot sulod sa 24 hangtod 48 oras human sa pag-igo sa bagyo.

Ang Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO) nagsugod na sa pag-preposisyon sa pagkaon ug non-food items ug nag-coordinate sa pag-andam sa evacuation centers.

Ang Provincial Engineering Office (PEO) modala og heavy equipments alang sa clearing operations ug masiguro nga functional ang backup power generators.

Ang Provincial Health Office (PHO) nag-mobilize sa ilang Water, Sanitation,and Hygiene (WASH) teams ug emergency medical supplies. / CDF