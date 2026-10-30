Kapitolyo nangandam og water tankers, payaw batok sa huwaw

Gipaspasan sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang pag-bidding sa dugang mga water tankers ug pag-apudapod sa payaw aron mapanalipdan ang mga mananagat sa kalungsoran gikan sa epekto sa nagsingabot nga Super El Niño.
Ubos sa El Niño Vulnerability Mapping sa lalawigan, opisyal nga giila ang 11 ka lokal nga kagamhanan (LGUs) nga maoy grabeng maigo sa huwaw nga gilaumang magsugod sa Disyembre.
Samtang sa Enero hangtod Pebrero 2027 masinati ang dry spell ug sa Marso mao ang hingpit nga huwaw o drought.
Base sa talaan, labing apektado ang Lungsod sa Tuburan nga adunay 36 ka barangay, gisundan sa Daanbantayan ug Catmon nga dunay 20 ka barangay, Carmen (15), Borbon (12), Sogod (11), ingon man ang tag pito ka barangay sa Lungsod sa Tabuelan ug Dakbayan sa Bogo.
Aron maseguro ang dinalian nga ayuda sa tubig ngadto sa mga upland barangays, i-bid sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) ang duha ka 6,000-liter ug upat ka 2,000-liter water tankers aron masuportahan ang tulo ka mga 10,000-liter trucks
Sa laing bahin, aron masumpo ang nag-unang 67 porsiyento nga kakuwangon sa suplay sa isda sa Sugbo tungod sa pagsaka sa temperatura sa dagat, mag-instalar ang Provincial Agriculture Office og dugang 105 ka payaw o fish aggregating devices isip dugang sa 212 nga nahimo na karong tuiga. Kining maong lakang giingong nakatabang na sa mga mananagat pinaagi sa pagpakunhod sa nagasto sa krudo gikan sa 10 ka litro ngadto na lang sa 2 hangtod 3 ka litro matag lawig niini sa lawod./ ANV