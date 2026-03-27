Kapitolyo, nangandam sa epekto sa krisis sa Middle East

Gisugdan na sa Kapitolyo sa Sugbo ang pagpatuman sa mga estratehiya nga motubag sa pagsaka sa presyo sa lana ug palaliton, resulta sa nagkagrabe nga tensiyon sa Middle East
Lakip na niini ang pagdaginot sa kuryente diin gipatuman ang upat na lang ka adlaw nga pagtrabaho, conservation iniatives, ug carpooling system.
Aron maseguro sab nga dunay suplay ngadto sa mga lokalidad, gipaabot ang mga ayuda alang sa habal-habal drivers, libreng sakay, rice provision ug P20 nga Rice Program.
Gawas sa mga ayuda, aduna sab ipahigayon nga Medical Assistance, Funeral Assistance, ug Educational Assistance.
Aron pagseguro nga mapatuman ug ma-monitor sab kining tanan, gi-activate ang Provincial Price Monitoring COuncil (PPMC).
Nanghinaot ang kagamhanan nga mahatagan og kasulbaran sab ang mga mosunod nga buwan subay sa nagpadayong tensiyon sa Middle East. / ANV