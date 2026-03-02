Kapitolyo nanginahanglan og dugang beterinaryo

Giablihan og usab sa Cebu Provincial Veterinary Office (PVO) ang pipila ka posisyon alang sa mga beterinaryo human kini pakyas sa pagdani og mga aplikante, samtang nagpadayon ang kakuwang sa mga personnel.
Matod ni Provincial Veterinarian Dr. Mary Rose Vincoy kaniadtong Lunes, Marso 2, 2026, mokabat sa 11 ka mga plantilla position ang giablihan, lakip na ang pito alang sa mga beterinaryo, apan kasagaran niini nagpabiling bakante.
Bisan kon adunay pipila nga ulahi nang ningsumite sa ilang mga rekisitos, niingon si Vincoy nga adunay duha ka posisyon alang sa beterinaryo nga wala gyu’y ni-apply.
“Naay nang-apply later on naghabol, but naa pay duha gi-assign for veterinarians nga wala ni-apply,” asoy ni Vincoy.
Gipasabot ni Vincoy nga kining kakuwang sa aplikante dili lang problema sa probinsiya, lakip na sa mga component cities diin duna sa’y mga bakanteng posisyon sama sa Vet II ug Vet IV.
Sumala niya, ang kakuwang sa interes tungod kay ang mga batan-ong beterinaryo mas mopili nga motrabaho sa pribadong sektor, ilabi na sa mga pet clinic diin mas dako ang suweldo.
Sa pikas bahin, ang mga beterinaryo sa gobiyerno nagdumala sa produksyon sa kahayupan ug manok, inspeksyon sa karne, pagkontrol sa rabies, ug uban pang responsibilidad sa panglawas sa publiko nga may kalabutan sa seguridad sa pagkaon.
Ubos sa Local Government Code of the Philippines, mandatory ang pagbaton og city veterinarian, samtang optional kini sa mga lungsod.
Apan ubos sa Anti-Rabies Act of 2007, ang mga first-class municipality kinahanglan nga adunay kaugalingong beterinaryo bisan kon ang pag-hire nagdepende gihapon sa mayor.
Matod ni Vincoy, ang mga siyudad sa Lalawigan sa Sugbo adunay mga city veterinarian, apan upat lamang ka mga first-class nga lungsod ang adunay mga municipal veterinarian—kini mao ang Minglanilla, Dalaguete, Barili, ug Daanbantayan. / CDF