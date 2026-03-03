Kapitolyo nanginahanglan og mga nursing assistant

Nagkinahanglan ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo og mga babaye nga hanas sa pag-atiman og mga pasyente sa hospital aron makaabag sa mga hospital personnel.
Kini subay sa tinguha ni Dr. Nikki Catalan, Health Consultant sa Kapitolyo nga posibleng ablihan ang Certified Nursing Assistant (CNA) Training Program sa mga kababayen-an ug solo parents sa Sugbo.
Usa ka tigom ang gihimo tali sa Cebu Provincial Government ug mga representante sa Naga College Foundation – Extension School, niadtong Marso 2, 2026, aron hisgutan ang posibilidad sa programa nga gi-pattern gikan sa U.S. framework—usa ka fast-track training nga adunay lig-on nga clinical immersion aron maandam ang mga gradwado alang sa espesyal nga pagpanarbaho sa nagkalainlaing healthcare settings.
Ang modelo napamatud-an na nga malampuson sa Naga, Camarines Sur.
Lakip sa gihisgutan ang pag-identify sa mopaubos sa training, clinical exposure sa mga mosalmot aron maseguro ang job-readiness ug ang epekto sa maong programa.
Dugang ni Catalan, ang maong inisyatiba mahimong moabli og daghang oportunidad dili lamang alang sa lokal nga pagpanarbaho, kondili alang usab sa ethical global mobility nga uyon sa international nga mga standard.
Dako usab kini nga kahigayunan alang sa mga trained allied health professionals nga makasuporta sa pag-atiman sa pasyente nga luwas. / ANV