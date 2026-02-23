Kapitolyo, Rafi naghiusa para sa cancer care program sa Sugbo

Usa ka tigom ang gihimo niadtong Lunes, Pebrero 23, 2026, sa Cebu Provincial Capitol aron mapahimutang ang tinguhang cancer care program sa Probinsiya sa Sugbo.
Gipahibalo sa Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo nga nakig-partner sila sa Ramon Aboitiz Foundation Inc. (Rafi), inabagan sa Rafi Eduardo J. Aboitiz Cancer Center (EJACC), alang sa maong programa nga motabang sa mga Sugboanon nga adunay cancer.
Kini nga programa motutok sa sayong pag-ila sa sakit og saktong diagnosis.
Si Dr. Nikki Catalan, health consultant sa Kapitolyo, nagkanayon nga ang maong mga serbisyo gikinahanglan nga mapaduol sa mga konstituwente aron dili na sila mistil pa nga mobiyahe sa layong lugar aron magpatambal.
Una nang nasayran nga usa sa mga prayoridad nga programa sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang pagpalambo sa sistema sa mga hospital lakip na ang serbisyo sa mga kalungsoran. Lakip sa gihimong pamaagi niini ang padayong pagpahigayon sa medical missions labi na sa mga isla. / ANV