Kapitolyo, USC nag-partner aron mga ospital paninduton

Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nakigtambayayong sa University of San Carlos (USC) aron panindoton ang mga ospital gamit ang abilidad sa mga estudyante, sugod sa mga reception area, matud ni Carla Marie Adlawan, faculty member sa USC Fine Arts.
Usa ka Memorandum of Understanding (MOU) alang sa maong proyekto ang gipirmahan ni Gobernador Pamela Baricuatro ug sa USC niadtong Miyerkules, Septiyembre 24, 2025.
Ang kasabutan nagtumong sa pagpalambo sa serbisyo sa panglawas sa probinsya pinaagi sa pagpanindot sa reception areas sa mga ospital nga gidumala sa Kapitolyo tibuok probinsiya.
Ubos sa proyekto, ang Kapitolyo maoy mohatag og pondo alang sa materyales ug logistik, samtang ang USC Fine Arts maoy moabaga sa panginahanglan sa mga tawo nga motrabaho kon manpower.
Ang USC Fine Arts ug Interior Design nga mga departamento maoy mo-repaint ug mo-redesign sa mga reception area.
Magbutang usab sila og mga signage nga maoy mogiya sa mga pasyente.
Matud pa ni Baricuatro nga ang pagpatahom adunay dakong impact sa mga healthcare system sa probinsya.
“This would really uplift the morals sa atong mga healthcare workers and sa atoa nga mga patients,” matud ni Baricuatro human niya gipirmahan ang MOU. “This is also in line with the goal of the province that no one should be left behind,” dugang niya.
Ang pagpalambo sa serbisyo sa panglawas sa probinsya mao ang usa sa mga cornerstones sa iyang administrasyon.
Si Elisse Nicole Catalan, ang healthcare consultant sa Kapitolyo, nagkanayon nga ang probinsya "mapasalamaton kaayo tungod kay ang USC madasigon kaayo" sa pagpahulam sa ilang kahanas.
Sa iyang bahin, si Adlawan miingon nga ang iyang departamento maoy mangulo sa proyekto subay sa ilang Visual Health Literacy Campaign, nga nagtinguha sa pagpang apod-apod og mga poster, infographics, ug uban pang visual materials aron pag-edukar sa publiko bahin sa mga isyu sa panglawas.
Ang kampanya motubag sa mga kabalaka sama sa stroke, HIV, cancer, ug vaccine-preventable diseases.
Ang mga materyales himoon base sa mga prayoridad nga gitakda sa Provincial Health Office.
“The project is really spearheaded by the Fine Arts Department led by myself and then we onboarded the interior design na faculties as well, to help with the beautification of the reception areas,” matud ni Adlawan.
Alang sa USC, ang pakigtambayayong kabahin sa ilang saad sa pag-alagad sa komunidad.
"We want to instill ‘devotion’ or serve the community with our students sa San Carlos and we cannot do that if we will not go down to the grassroots level," dugang niya. / CDF