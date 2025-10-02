Kapitolyo wa na manawat og volunteers

Gipahunong sa Cebu Provincial Command Center ang pagdawat og bag-ong mga volunteer alang sa earthquake relief operations tungod sa safety concerns human daghang ang nitunga kay gusto nga motabang.
Sulod lang sa duha ka adlaw nga pagsugod sa relief operations, linibo na ang nipakita aron motabang sa pagpamutos.
Matod ni Restituto Arnaiz, pangulo sa Command Center, bisan og usa ka maayong problema ang daghang boluntaryo apan kinahanglan gyud nga unahon ang kaluwasan.
Labing minos duha ka volunteer ang nakuyapan tungod sa kainit atol sa operasyon.
“Sa pagkakaron, gipahunong usa namo ang pagdawat og dugang volunteers. Among ianunsyo lang kon gikinahanglan pa ang dugang manpower,” matod ni Arnaiz.
Sa Huwebes, Oktubre 2, kapin sa 3,500 ka volunteers ang nagtinabangay sa pag-repack ug pag-load sa relief goods. Nikunhod kini gikan sa 8,000 ka volunteers nga nitungha sa miaging adlaw.
Gitataw sab ni Arnaiz nga dili na lang i-donate ang mga used clothing, kay wala maseguro ang kalimpyo sa mga gipanghatag.
“Wala kami nagpili, apan gusto namo nga malikayan ang health risks. Ang labing dinalian nga gikinahanglan karon mao ang imnunong tubig, pagkaon, tolda ug sanitation kits ,” matod niya.
Nagsugod og biyahe ang mga trak nga nagkarga sa relief goods gikan sa Kapitolyo sa wala pa’y alas 5 sa buntag niadtong Huwebes.
Lima ka trak ang gipadala sa Tabogon, gisundan sa mga unit paingon sa Daanbantayan, San Remigio, ug Medellin pagka alas 7 sa buntag.
Aron maseguro ang kaluwasan sa mga drayber nga nagsubay sa naguba nga mga dalan, ang paghatod sa relief goods gitugotan lamang hangtod sa alas 7:00 a gabii matag adlaw.
Bisan pa sa mga kakuyaw sa road access, ang relief efforts nagpadayon gihapon.
Gihulagway niya ang dako nga suporta sa komunidad sa relief operations tungod sa daghang volunteers ug trak nga naka-standby.
Sa pagka alas 12 sa udto, Oktubre 2, ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) nitaho nga kapin sa 113,000 ka relief items ang napadala sa mga lungsod sa amihanang Cebu nga apektado sa 6.9-magnitude nga linog.
Ang giapud-apod nga hinabang naglakip sa imnunon nga tubig, bugas, canned goods, food packs, hygiene kits, medical supplies, ug non-food relief packs. Ang kinatibuk-ang gibanabana nga kantidad sa in-kind donation niabot na og P1 million, samtang ang monetary contributions nga natala sa command center miabot sa P115,557.10.
Bogo City: Nakadawat og kapin sa 52,000 ka items, lakip ang 41,422 ka botelya sa tubig, 3,660 ka packs sa bugas, ug 3,587 ka food packs.
Medellin: Nakadawat og 33,681 ka items, kasagaran food packs, bugas, non-food packs, ug ready-to-eat meals.
Tabogon: Gihatagan og 13,310 ka items, lakip ang bugas ug inomong tubig.
Daanbantayan: Nakadawat og 9,202 ka items, lakip ang 5,002 ka botelya sa tubig ug 3,400 ka food packs.
San Remigio: Gihatagan og 4,735 ka items, lakip ang tubig, food packs, ug ready-to-eat meals.
Ang Kapitolyo nipadala sab sa ilang mga tolda, hygiene kits, canned beef, jerrycans, bugas, ug tubig alang sa Bogo City, Daanbantayan, ug Medellin.
Kagahapon sa buntag, daghan sa mga tinun-an ang nagtapok atubangan sa Kapitolyo kay gustong mag-volunteer. / CAV dugang taho gikan ni AYB