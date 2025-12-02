Kapitolyo way bongga nga Christmas party

Wa’y grand Christmas party karong tuiga sa Kapitolyo subay sa tinguha ni Gobernador Pam Baricuatro nga magpakita og pagdaginot ug kaluoy ngadto sa mga Sugboanon nga naapektuhan sa bag-o lang nga linog ug bagyo.
Ang kahulogan sa Pasko sa Kapitolyo karon mao ang pakighiusa sa mga biktima, sumala sa tigpamaba sa probinsiya nga si Ainjeliz dela Torre Orong.
Si Gobernador Baricuatro nipahibawo niadtong Lunes, Disyembre 1, 2025, sa pagkanselar sa tinuig nga grand Christmas party atol sa Christmas lighting. Tumong niini nga igahin sa Kapitolyo ang ilang resources ngadto sa importanteng serbisyo ug sa nagpadayon nga recovery efforts human sa kalamidad.
“Kining Pasko dili mahitungod sa kaluho, mahitungod kini sa pagpamalandong; mahitungod sa pagpili nga mahimong mas maayo ug dili masuko, mas buotan ug dili masuko, mas nahiusa ug dili nabahin,” mensahe ni Baricuatro.
Bisan og walay dakong party, gitugotan gihapon ang tagsa-tagsa ka department sa Kapitolyo nga mag-organisa og simple ug yano nga mga panagtapok tungod kay ang mga empleyado angayan gihapon niini. / CDF