Kapitolyo way partisipasyon sa gihimo nga rally batok PBBM

Giklaro sa Kapitolyo nga wala silay labot sa gihimong lihok protesta sa mga inidbidwal nga nanawagan sa pagpakanaog ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa puwesto.
Si Cebu Provincial Information Officer Ainjeliz Orong nipasabot nga walay kalabutan ang pagkapawong sa suga sa Kapitolyo sa nahitabong lighting rally sa nagkadaiyang indibidwal nga nanawagan sa pagpakanaog ni PBBM gabii sa Lunes, Nobiyembre 17, 2025.
Iyang gidugang nga ang pagpawong sa suga sa Kapitolyo scheduled na gipahigayong security check ug pagpanaod sa christmas lights sa palibot.
“Timing lang gyud to. Katong pagpawong sa suga gabii scheduled na gyud to na first is naa gyu’y security check kagabii kanang gi-check lang gyud sa Capitol ang tanan dinhi nga areas and also na-timing lang gyud nga magtaod na sa Christmas lights unya daghan baya gyud ang tauran dinhi sa Kapitolyo, so gi-off ang lights specifically for that timing lang gyud nga naay nag-rally and naay mga polis,” matod ni Orong sa Nobiyembre 18, 2025.
Giingong wala usab partisipasyon ang Kapitolyo sa nahitabong rally.
“No, wala because we also just knew last night. No connection,” dugang niya.
Matod ni Orong nga ang kapulisan nga nakita duol sa Kapitolyo niabot tungod sa giingong rally.
Sa nasayran, pipila ka mga indibidwal ug grupo ang nisalmot sa gitawag nga “lightning rally” pagpakita sa ilang kasubo ug kasuko sa kagubot sa nasod lakip na ang hisgutanan sa korapsiyon.
Ang ilang panawagan nga mokanaog ang presidente.
Nadungan sab kini sa gihimong anti-corruption protest sa kaulohan pinangulohan sa grupo sa Iglesia ni Cristo (INC). / ANV