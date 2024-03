Kapulisan alerto bahin sa cocaine

Nagtambayayong karon ang kapulisan sa Police Regional Office (PRO) 7 ug ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 pagsubay kon duna bay naabot nga bricks sa gituohang cocaine.

Sa miaging semana, usa ka mananagat sa Eastern Samar ang nakabangal sa 20 ka bricks sa cocaine nga mobalor og kapin sa P111 milyunes ug gitunol ngadto sa kapulisan sa maong probinsya.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa PRO 7, ng nakadawat sila sa maong report apan wala pa masayri kon duna bay naanod sa kadagatan sa Central Visayas.

Nakaalerto na ang tanang intelligence unit sa kapulisan ug wala sila mokompiyansa bisan sa pagkakaron wala pa silay nadawat nga kasayuran nga naabot na kini sa Sugbo.

Dako matod pa og papel ang komunidad sanglit sila ang unang masayod kon dunay kadudahan sa ilang lokalidad.

“Makita ninyo ang nakakuha ato is mananagat, that should be the action of the person nga makakita, report it to the Barangay then the police will come but ang atoa lang dili mokompiyansa kay basin og naay laing niabot diri,” matod ni Pelare.

Ang PDEA sa ilang bahin mibutyag nga sama sa kapulisan, wala silay nadawat nga report nga dunay naabot nga bricks sa cocaine sa Sugbo.

Apan wala nila wad-a ang posibilidad nga maabot dinhi ang maong matang sa illegal nga drugas sanglit silingan ra ang rehiyon 8 ug nagsumpay lang ang dagat niini.

Matod ni IA III Jonar Cuayzon, hepe sa Intelligence and Investigation Section sa PDEA-7, nga dako ang posibilidad nga ang bricks sa cocaine nga naba­ngalan sa mananagat sa Eas­tern Samar gituyo paghulog sa mga sindikato ug gipangbuta­ngan kinig GPS sang­lit maglisod man sila sa pagpasulod niini sa mga pantalan sa Pilipinas.

Dako usab ang posibilidad nga dili kadto alang dinhi sang­lit ang Samar Provinces nag-atubang kini sa Pacific Ocean.

“I believe the authorities of Region 8 nag-investigate na ani, wala pa gyuy official report kon unsa gyuy kuan nato, asa to padulong, asa to gikan wala pa gyud tay gikuptan nga documents,” matod ni Cuayzon.

Nasayran nga dunay lig-on ug strategic coordination nga gihimo ang PRO 7 ug ang PDEA 7 mahitungod niini. (AYB)