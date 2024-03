Kapulisan andam na sab sa Semana Santa

Duha ka mga semana na lang, magsugod na ang mga kalihukan sa simbahang Katoliko sa pagtimaan sa Semana Santa.

Tungod niini, ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nangandam sa paghatag og siguridad sama sa ilang gibuhat sa milabay nga tuig.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), nga duna na silay listahan unsa nga mga simbahan nga mohimo og relihiyusong kalihukan sa Semana Santa.

Kining maong mga simbahan maoy ilang patutukan sa deployment sa mga police personnel aron masiguro nga han-ay ug hapsay ang mga kalihukan.

Lakip na niini ang himuon nga Way of the Cross sa mga debotong Katoliko sa Celestial Garden nga nahimutang sa Sitio Banawa Barangay Guadalupe ug uban pa nga naila na nga maoy dugokon sa mga tawo.

“Kadtong mga templates nato nga gi practice last year and the previous years pa gyud is the same also nga among ibutang karon. Although there will be some innovation but definitely the innovation is the improvement of services,” matod ni Rafter.

Gitahasan ni Rafter pinaagi sa kamandoan ni Police Colonel Ireneo Dalogdog, hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo, mao ang Guadalupe Police Station, nga maoy mohatag og hugot nga siguridad sa Celestial Garden.

Dugang ni Rafter nga matag simbahan dunay personnel nga mo roving matag karon ug unya sugod sa Lunes Santo sa Marso 25, 2024 aron mabantayan ang himuong Visita Iglesia.

Napanglantawan usab sa kapulisan nga modagsa sa dakbayan sa Sugbo ang langyaw ug lokal nga mga turista nga tungod ani magbutang usab sila og police assistance desk sa mga bus terminal ug pantalan.

Manghatag sila og safety tip sa mga biyahidor unsaon nga luwas ang ilang pagbakasyon sa isla sa Sugbo.

Gawas sa mga simbahan ug religious sites sa dakbayan sa Sugbo, lakip sa ilang hatagan sa security ang mga dagkong tindahan.

Gimandoan na usab ang Tourist Police nga padugangan ang ilang presensya sa mga tourist destination sa siyudad sama sa Fort San Pedro, Plaza Independencia, Basilica Minore del Sto. Niño de Cebu ug mga suroyanan sa bukid.

Wala hinuon nakadawat og hulga ang kapulisan gikan sa intelligence community apan awhag nila sa publiko nga tabangan sila nga magbantay sa palibot aron dili sila malutsan sa mga kriminal.

Lakip sa giawhag sa PNP ang publiko nga kon mamakasyon man ug mobiya sa ilang mga balay, labing maayo nga magbilin og kasaligang tawo nga maka bantay sa ilang mga butang ug dili mag post sa social media kon asa sila. / AYB