Kapulisan dunay ‘lead’ sa mi-hit and run sa 23 anyos

Duna nay nakuha nga kasayuran ang kapulisan sa responsable sa kamatayon sa 23 anyos nga basketball player nga si Jeslar Uriel Larumbe nga na-hit and run duol sa Redemptorist Church sa Queens Road, Barangay Kamputhaw, sa dakbayan sa Sugbo sa Dominggo sa buntag, Pebrero 4, 2024.

Si Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), nagkanayon nga ila nang gihimo ang tanan sama sa pagsubay sa tanang CCTV camera.

“Naa tay huhungihong nga nakuha. Naay mga naabot sa amoa nga mga impormasyon but this information should be validated,” matod ni Rafter, hinungdan nga dili pa sila makabutyag samtang nagpadayon ang ilang imbestigasyon.

MANDO

Nimando na ang hepe sa CCPO nga si Police Colonel Ireneo Dalogdog sa iyang mga imbestigador labi na sa Traffic Enforcement Unit nga mosusi sa mga kuha sa CCTV camera sa dapit.

Si Larumbe gibanggaan sa usa ka SUV nga kolor gray nga naka-blinker ug nag-wangwang apan gibiyaan nga nagbuy-od sa dan.

Matod ni Dalogdog nga mailhan ra nila kini sanglit dunay daghang mga CCTV camera sa dapit. Gani nakig-alayon na sila sa management sa usa ka hotel ug sa simbahan, lakip na sa ubang mga establisemento.

Tungod niini, awhag niya sa naka bangga nga ang labing maayo nga buhaton motahan na lang ug manubag sa salaod nga nahimo.

“Akong panawagan sa tag-iya sa sakyanan no nga mo surrender na kay mailhan lang gihapon namo. Ma-identify man gihapon kon kinsa ang tag-iya sa sakyanan tungod kay naay man tay mga CCTV nga nakamuntar didto...,” matod ni Dalogdog.

FRUIT VENDOR

Usa sa mga saksi nga fruit vendor sa dapit nibutyag nga nakadungog siya og siren sa sakyanan nga sa iyang pagtuo ambulansya lang nga miagi sa dapit.

Apan dako na lang ang iyang kakurat sa dihang iyang nadungog ang paka diin sa iyang paglingi iyang nakita nga nagbuy-od na ang nakamotorsiklo nga naglimbaglimbag sa karsada.

Iya pa nga nakita ang SUV nga color gray nga dunay nakasuwat sa kilid niini nga ‘For Official Use Only.’

Wala na nihunong ang sakyanan ug nipasutoy og padagan ang drayber paingon sa Baseline area sa dalan Juana Osmeña apan wala na sila maka siguro kon diin paingon.

Dili na niya ma memorya ang plate number apan iyang gibutyag nga green plate kini.

Usa sa mga kuha sa CCTV camera sa usa ka motor shop atbang sa Redemptorist Church makita nga kusog nga nagdagan ang motorsiko nga gigukod sa usa ka SUV nga naka-siren ug nakawangwang bisan sa nagpadayon nga misa.

Sigun sa mga motorista sa Superbalita Cebu nga dili lang magpahingan, didto pa lang dapit sa Ayala Center Cebu area, nagginukdanay na ang motorsiklo ug ang SUV nga posibling duna nay bangi sa usa’g usa ang mga drayber.

Kini nga mga impormasyon, matod ni Rafter, ilang subayon pinaagi sa CCTV camera gikan sa Ayala paingon sa Redemptorist Church.

HUSTISYA

Ang inahan sa biktima nisinggit og hustisya sa kamatayon sa iyang anak ug nanghinaot nga madakpan sa labing dali nga panahon ug mapanubag sa nahimong krimen.

Usa ka nurse sa Cebu City Medical Center (CCMC) maoy tinubdan sa kasayuran sa pamilyang Larumbe sa nahitabo kang Jeslar Uriel.

Sa interbyo sa mga tigbalita sa Lunes, Pebrero 5, 2024, si Bernadette Larumbe nibutyag nga didto sila sa Don Bosco Technical College-Cebu nitambong unta sa Family Day sa tunghaan dihang nitubag ang usa ka nurse sa CCMC sa cell phone sa iyang anak nga iyang gitawgan.

Dali sila nga gipaadto sa tambalanan ug sa ilang pag-abot, gitabunan na sa habol ang iyang anak, nagpasabot nga patay na kini.

Si Bernadette niingon nga si Uriel nikaon nianang mga alas 3:00 pa sa kaadlawon sa Dominggo samtang nag review agi og pangandam sa pagkuha og licensure exams sa Civil Engineering karong Abril.

Nilakaw kini kay niadto sa iyang mga higala ug nangutana pa kini kaniya kalabot sa oras sa Family Day.

Hangtod kagahapon, Lunes, wa pa siya nibasa sa mga balita kalabot sa iyang anak tungod sa ka sakit sa hitabo nga di pa niya madawat.

Iyang giangkon nga daghan na og mga estorya nga nangabot kanila, apan wa siya nibutyag og bisan unsa kay naa pa siya sa tumang kasakit.

“Buotan kaayo to ang akong anak. Wa koy masulti parte ni Uriel,” matod ni Bernadette.

Ang iyang bana toa pa sa abroad ug maoy ilang gihuwat aron sabutan kanus-a ilubong ang ilang anak.

Si Uriel usa ka varsity basketball player dihang nagtungha pa sa high school sa Don Bosco hangtod sa 2019.

Apan di na siya varsity player sa iyang pagtungha sa Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) hangtod sa 2023, apan nagduwaan siya sa nagkadaiyang mga liga.

Nakaangkon na siya og most valuable player (MVP) awards sa mga liga nga iyang giapilan.