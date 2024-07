Kapulisan full alert; billeting areas gisusi

Nag-anam na sa pagpangabot sa Dakbayan sa Sugbo ang contingents sa Palarong Pambansa 2024 gikan sa lainlaing mga rehiyon sa Pilipinas.

Mahinangpon sila’ng gisu­gat sa mga opisyal sa Department of Education (DepEd 7) sa wala pa gihatod sa mga tunghaan nga ilang billeting area.

Gibana-bana nga moabot sa 12,000 ngadto sa 15,000 ka mga atleta, wala pay labot niini ang mga opis­yal ug coaches, ang mangabot sa dakbayan sa Sugbo nga hatagan og seguridad sa kapulisan.

Aron maseguro ang kaluwasan sa mga contingent, ang hepe sa kapulisan sa dakbayan, Police Colonel Ireneo Dalogdog, uban sa iyang deputy city director for administration nga si P/Lt. Col. Janette Rafter, ningsusi sa mga tunghaan nga nagsilbing puy-anan sa mga atleta ug delegado sulod sa 17 ka adlaw.

Unang gisusi ni Dalogdog ang Lahug Elementary ug High School diin giokuparan sa Caraga Region; gisunod ang Mabolo National High School diin gipahimutang ang Cordillera Administrative Region; Ramon Duterte National High School nga giokupar sa Eastern Visayas ug ang Guadalupe Elementary School nga gamiton sa Western Visayas; ug ang katapusan ang Cebu City Sports Center.

Gisubay sa police official kon nakahan-ay na ba ang mga polis nga gidestino sa maong mga tunghaan.

Iyang nakita nga hapsay na ang dagan sa siguridad ug way bisan kinsa nga makasulod nga outsider tungod kay ang matag contingent dunay identification (ID) card nga gihatag.

Kinahanglan nga kon mogawas ug mosulod, moagi kini sa ilang access monitoring system (AMS).

Si Dr. Cecille Abringe, assistant principal sa Lahug Elementary School, nagkanayon nga wala pa silay nakitang problema sa ilang pasilidad.

Usa sa mga opisyal sa DepEd Caraga nga maoy nagbantay sa ilang AMS nagkanayon nga moabot sa kapin 700 ang ilang mga contingent apan dili tanan naa sa Lahug Elementary School nipuyo tungod kay ang uban dunay kabanay sa Dakbayan sa Sugbo.

“With regards to facilities, if we gonna rate it, naa na gyud mi sa mga excellent,naa gyud mi dihang dapita, provided nga we are already ready with the CVIRAA. Nya nag polish naman lang gyud mi karon para sa Palaro. With the security, well as you see, ok ra gyud, walay samok, walay sulodsulod ang community. We’re fine,” matod ni Abringe.

Gisusi ni Dalogdog ang mga koral nga nakapalibot sa tunghaan kon duna bay posibilidad nga didto moagi ang mga kriminal.

Tungod ani iyang gimandoan ang iyang mga personnel nga matag karon ug unya suroyon.

Nakig-alayon usab ang kapulisan sa mga nagdumala sa 20 ka mga tunghaan nga gigamit nga billeting area kon nag function ba ang ilang mga CCTV camera tungod kay dako kini og matabang sa pag monitor kon dunay mosuway sa paghimo og krimen, sama sa mga kawatan.

ALERT

Sugod niadtong Hulyo 1, 2024 gisaka na sa kapulisan sa Central Visayas ang ilang alert status gikan sa normal ngadto sa full alert, nagpasabot nga tanang mga polis sa rehiyon 7 wala nay gitugotan nga maka absent ug andam nga ipakatap kon gikinahanglan.

“Naka full alert na ta. Atong gitagaan og tasking ang atong kapulisan nga na assign sa billeting quarters nga mag roving sila within sa compound sa school nga asa ang atong mga delegate naka billet. Kinahanglan tan-awon nila basin sa likod banda, walay suga. So, siguradohon nila nga dili makaagi didto ang kawatan,” matod ni Dalogdog.

Tungod sa presensya sa daghang mga polis, gipasalamatan sa mga opisyal sa DepEd Cordillera Administrative Region ang kapulisan, lakip ang mainiton nga paghangop kanila sa dakbayan sa Sugbo.

Matod ni Clemente Bandao Jr., camp manager sa CAR, nga sila nakurat sa ilang pag abot sa billeting area nga han-ay na kaayo diin ang ila unta nga trabahuon gitrabaho na sa mga magtutudlo sa tunghaan.

“Salamat, Cebu. Thank you very much for the hospitality, the love. Alam namin na tuloy-tuloy ang suporta nyo sa amin habang nandito kami for almost 17 days,” matod ni Bandao.

Gawas sa mga polis nga nihatag sa seguridad sa mga atleta ug mga delegado, duna usab silay gi-augment nga blue guards aron masiguro nga luwas silang tanan. / AYB