Kapulisan full alert sa Lapu-Lapu

Andam ang kapulisan sa ilang paghatag sa seguridad sa pagbisita sa labing taas nga opisyal sa Pilipinas nga si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa dakbayan sa Lapu-Lapu ning adlawa, Sabado Abril 27, 2024.

Duha ka mga kalihukan ang tambungan ni PBBM. Ang ika-503 nga Kadaugan sa Mactan nga himuon sa Mactan Shrine ug ang capsule laying sa Mactan Newtown Expo sa Barangay Mactan.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Police Regional Office (PRO 7), nga gawas sa kapulisan, moabag usab ang laing ahensya sa gobyerno sa paghatag sa seguridad.

Giklaro ni Pelare nga matag panahon nga ang Presidente mobisita sa usa ka lugar, isaka gyud nila ang alert status gikan sa normal ngadto sa full alert status.

Wala mohatag og numero si Pelare kon pila ka mga polis ang ilang ipakatap apan iyang gipasalig nga igo na kini nga mohatag sa siguridad sa Pangulo.

Nipahinumdom si Aberin sa iyang mga personnel nga ipakatap sa kadalanan sa Lapu-Lapu nga mosunod sa lagda sa PNP nga dili mogamit og cellphone kon naka-deploy sa duty, gawas kon gikinahanglan kini.

“Ang gidili nato, I would like to clarify kining gaduwa og cellphone or nag scroll og mga social media accounts nga unrelated sa trabaho. Pero kon during sa emergency cases wherein you need to report or you need to ask for additional manpower, of course it’s allowed,” matod ni Pelare.

Walay na-monitor nga hulga ang intelligence unit sa PRO 7 subay sa pagpangandam sa se­guridad sa Presidente ug u­­bang opisyal sa nasod. / AYB