Kapulisan gipahinumdoman sa i-post nga content sa socmed

Nipahimangno ang hepe sa Police Regional Office (PRO) 7 Police Brigadier General Redrico Maranan sa iyang mga sakop nga ipatigbabaw ang disiplina, professionalism, ug responsibility sa paggamit sa ilang mga social media account lakip na ang vlogging, livestreaming, ug kadtong naghimo sa ilang mga online content.
Kini ang kamanduan gikan sa PNP National Headquarters nga gipasa ni Maranan sa iyang mga ginsakpan human usa ka police personnel sa siyudad sa Talisay ang girelibohan sa katungdanan sa dihang nag-post siya'g video nga wala masubay sa operational protocols ug ethical standard sa PNP.
Ang maong polis ni-upload og video sa iyang social media account nga nag “Bring Me Challenge” diin iyang gidasig ang mga drug user ug pushers lakip na ang mga naghupot og armas nga walay lisensya sa pagsurender bugti sa P2,000 ngadto sa P5,000 nga iyang ihatag.
Kini nga video nakaabot sa buhatan ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr.
Subay niini, ang PRO 7 estrikto nga motuman sa gipagawas nga Memorandum Circular sa Directorate for Personnel and Records Management pinetsahan niadtong Septiyembre 10, 2024, nga nag ulohan og “Guidelines in Posting of Contents in Social Media,” diin klaro nga naghatag og saktong lagda alang sa responsable nga paggamit sa social media sa mga PNP personnel.
Ang palisiya gitumong aron paghatag og balanse sa creative expression nga dunay professional accountability pagseguro nga walay makompromiso nga operation, walay malapas nga tawhanong katungod, ug pa proteksyonan ang imahen sa PNP. / AYB