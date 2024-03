Kapulisan ipakatap sa publikong mga lugar

Kapulisan ipakatap sa pampublikong mga lugar, labina sa tapukanan sa daghang mga tawo, ning summer vacation aron kapugngan ang mga krimen.

Ning nagkaduol na ang bakasyon, ang Police Regional Office 7, sa pakig-alayon sa laing mga ahensya sa gobyerno, andam na sa paghatag sa siguridad sa langyaw ug lokal nga mga turista nga mobisita sa nagka lainlain nga mga dapit sa Central Visayas.

Ilang sugdan ang Ligtas SUMVAC 2024 campaign sa Abril 1 ngadto sa Mayo 31, 2024 aron pagsiguro nga malinawon ang summer vacation.

Sa kasaysayan, matag panahon sa bakasyon sa Pilipinas modagsa ang daghang mga tawo sa usa ka dapit ug ang uban mamauli sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya aron moselebrar sa mga kalingawan sama sa fiesta ug uban pa.

Ang pagdasok sa mga tawo makamugna og hulga sa siguridad gikan sa mga kriminal nga dunay tinguha nga mohimo’g krimen.

Tungod niini, si Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, nipaniguro nga luwas ang mga bisita ug publiko ning panahon sa bakasyon.

Gibutyag sa heneral nga ilang palambuon ang ilang police visibility aron mohatag og security sa publikong mga lugar ug mga dapit nga dunay daghang tawo nga na tapok.

“Our top priority is to prevent crime incidents in the communities and we are intensifying the deployment of our PNP personnel to provide maximum security coverage and public safety assistance in key places of convergence such as transport terminals and tourist sites”, matod ni Aberin.

Gipahibawo sa heneral nga wala silay nabantayan nga hulga sa siguridad sa tibuok Central Visayas ug wala usab sila makadawat og taho bisan unsa nga matang sa hulga. (AYB)