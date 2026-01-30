Kapulisan mihangyo sa publiko nga dili una mag-rally tungod sa ASEAN Summit

Gihangyo sa kapulisan sa Central Visayas ang nagkalainlaing grupo o organisasyon nga nagtinguha sa paglusad og panagtapok, rally o bisan unsa nga matang sa lihok protesta nga dili lang una kini buhaton atol sa nagpadayon nga ASEAN Summit Tourism Forum 2026 sa Sugbo.
Samtang gitahod ang katungod sa kagawasan sa pagpadayag ug malinawon nga panagtigom, niawhag usab ang kapulisan sa publiko nga ilhon ang kamahinungdanon sa maong international event nga maghatag og dungog, oportunidad, ug benepisyo sa Pilipinas.
Ang malampuson nga pag-host sa ASEAN Summit Tourism Forum dili lang kini alang sa Central Visayas nga maoy venue sa maong kalihukan apan alang sa tibuok nasod.
Gidasig sa Police Regional Office (PRO) 7 ang publiko sa pagtinabangay og pagrespetohay ning panahon sa mahinungdanon nga gutlo.
Ang hepe sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo nga si Police Colonel George Ylanan nanawagan sab sa publiko nga motuman lang sa lagda nga ilang gipatuman pinaagi sa pagkuha og permit gikan sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan.
Ang Cebu City Police Office hugot nga nidili sa bisan unsa nga kagubot, kaguliyang nga makaapekto sa trapiko.
Kahinumdoman nga nisuway sa pagsulod ang Pro-Duterte organization sa South Road Property (SRP) aron mohimo og unity ride ug mopatingog sa ilang mga busina sa sakyanan o motorsiklo sa atubangan sa usa ka hotel diin didto gilusad ang ASEAN Summit Tourism Forum 2026.
Apan gibabagan sila sa mga police kay gawas nga wala silay permit nga gipakita, gipatuman sab sa kapulisan ang hugot nga seguridad sa maong dapit. / AYB