Kapulisan naa nay ‘lead’ sa pagpusil sa graphic artist sa San Nicolas Proper

Nakakuha na og “lead” o timailhan ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo labot sa responsable sa pagpusil sa usa ka graphic artist niadtong alas 12:40 sa kaadlawon, Sabado, Hunyo 27, 2026, sa dalan Carlock, Barangay San Nicolas Proper, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima nga giila lang sa alyas nga “France,” 36 anyos, nagpuyo sa usa ka apartment sa maong dapit, anaa na sa luwas nga kahimtang sulod sa usa ka pribadong tambalanan.
Matod ni Police Lt. Col. Franco Rodulf Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office (CCPO), nagpadayon pa ang gihimong lawom nga imbestigasyon sa mga sakop sa Sawang Calero Police Station 6.
Wala pa mopagawas og dugang detalye si Oriol labot sa dagan sa imbestigasyon aron dili maapektuhan ang operasyon, apan masaligon kini nga madakpan ra ang suspek sa mosunod nga mga adlaw.
Sa kuha sa CCTV camera sa maong dapit, makita nga naglingkod daan sa iyang motorsiklo ang suspek samtang nagpaabot sa pag-agi sa iyang target nga si alyas France.
Unang niagi ang live-in partner sa biktima ug nianang pagkaudto, nisunod si alyas France nga adunay gibitbit nga plastik.
Sa dihang siya niagi, daling siyang gisundan sa suspek ug gipusil.
Human sa krimen, paspas nga nisibat ang suspek sakay sa iyang motorsiklo.
Gisusi pa sa kapulisan kon unsay motibo sa maong pagpamusil sanglit wala pa makahatag og opisyal nga pamahayag ang pamilya ug ang live-in partner sa biktima. / AYB