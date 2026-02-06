Kapulisan naka-full alert sa bagyo

Bisan nga nihuyang na si Bagyong Basyang human ni ni-landfall sa Mindanao apan ang kapulisan sa Central Visayas dili pa mokompiyansa.
Gisaka pa sa Police Regional Office (PRO) 7 ang ilang alert status gikan sa normal ngadto sa heightened alert nga nagpasabot nga ang tanang police walay gitugotan nga maka-absent sa ilang trabaho.
Gimanduan sila nga magbantay hangtod nga makabiya na sa Central Visayas ang maong bagyo ug monitoron ang mga dapit nga peligro sa pagbaha ug pagdahili sa yuta tungod sa way hunong nga uwan ug hangin.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa PRO 7, nibutyag nga gipagawas na nila ang ilang tanang gamit subay sa pagpangandam sa epekto ni Basyang.
Kini naglakip sa ilang mga sakyanan sa mala ug kadagatan, rescue equipment, communication systems ug tanang emergency response tools.
Gidugang ni Maranan nga ang tanang police unit sa Sugbo ug Bohol molusad og 24/7 nga monitoring, pre-emptive deployment sa mga high-risk nga komunidad ug motabang sa evacuation operations ug uban pa.
“Our personnel, logistical resources, and mobility assets are in place to ensure swift response and effective assistance. We urge the public to remain vigilant, heed official advisories, and cooperate with authorities to ensure everyone’s safety,” matod ni Maranan.
Sa Cebu City Police Office, ilang gi-monitor ang mga dagkong kasapaan nga una nang niawas sa nakalabay nga bagyo.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga ila nang gi-activate ang ilang Search and Rescue Team, Reactionary Standby Support Force, ug ang Quick Response Team. / AYB