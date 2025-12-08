Kapulisan nakaalerto ning panahon sa pasko

Nagpahigayon og inspeksyon ang hepe sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel George Ylanan sa mga police station sa dakbayan aron maseguro nga nakaalerto ang tanan niyang mga sakop ning nagsingabot nga kasaulogan sa pasko.
Lakip sa gisusi ni Ylanan ang mga elevated police outpost nga naa sa daplin sa karsada lakip na sa Fuente Osmena Circle.
Kini nunot sa gipagawas nga kamanduan si Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa Police Regional Office (PRO 7), sa tanang unit sa kapulisan sa rehiyon nga palambuon ang ilang operasyon aron makab-ot ang zero-tolerance ning panahon sa holiday season subay sa pagpatuman sa “Ligtas Paskuhan 2025.”
Una na nga nihatag og direktiba si PNP Chief Lieutenant General Melencio Nartatez Jr. sa tanang police regional office tibuok Pilipinas nga isaka ang ilang alert status gikan sa normal ngadto sa heightened alert aron maseguro nga walay krimen nga mahitabo.
Nibutyag si Maranan nga ang kapulisan sa Central Visayas estrikto nga mopatuman sa mga lagda sa tibuok holiday season aron mahatagan og proteksyon ang publiko sa bisan unsa nga matang sa kriminalidad.
“This holiday season, we are deploying our personnel aggressively yet responsibly to ensure that every family in Central Visayas can celebrate Christmas and the New Year in peace and security,” matod ni Maranan.
Wala hinuon maka-monitor ang kapulisan nga dunay hulga sa seguridad ang rehiyon 7 apan bisan pa man niini, dili sila mokumpyansa.
Tanang unit commanders gimanduan nga ipalambo ang ilang police presence sa mga transport terminal, airports, seaports, simbahan, commercial centers, merkado publiko, mga major highways, ug ubang mga dapit nga tapokanan sa daghang mga tawo.
Palambuon ang foot patrols, mobile patrols, ug chokepoints. / AYB