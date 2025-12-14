Kapulisan nangandam alang sa ASEAN Summit sunod tuig

Subay sa hugot nga pagpangandam alang sa seguridad sa nagsingabot nga ASEAN Summit 2026, ang Police Regional Office (PRO 7) nagpahigayon og full-scale Civil Disturbance Management (CDM) refresher training niadtong Biyernes sa buntag, Disyembre 12, 2025 sa Camp Sergio Osmeña Sr. sa dakbayan sa Sugbo.
Gitapok sa PRO 7 ang tanang CDM contingents gikan sa Provincial ug City Police Offices lakip na ang Regional Mobile Force Battalion 7.
Dinhi ilang gipakita ang panaghiusa, disiplina ug tactical nga kalig-on subay sa gipangandaman nga paghatag sa seguridad sa international nga kalihokan.
Ang maong kalihukan gipangunahan kini sa Regional Learning and Doctrine Development Division.
Gisusi usab sa kadagkoan sa PRO 7 ang ilang mga kagamitan sama sa shelf ug ang ilang abilidad, formations ug ang coordination nga usa sa rekisitos alang sa large-scale public safety operations.
Gi-inspeksyon sila ni Police Colonel Maribel Getigan, ang hepe sa Regional Logistics and Research Development Division, aron pagsiguro nga ang mga police units kompleto sa mga gamit ug nagsubay sa operational standards.
Usa sa mga gi highlight sa CDM Showdown 2025 mao ang Formation Exhibition nga gipakita sa Lapu-Lapu City Police Office.
Misunod usab ang CDM sa Cebu City Police Office diin sila ang migawas nga mananaog sa milabayng showdown.
Ilang gipakita ang ilang abilidad sa pag control kung dunay himuon nga kagubot ang mga raliyesta. / AYB