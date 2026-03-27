Kapulisan nangandam alang sa seguridad sa Semana Santa

Aron maseguro nga hapsay ug luwas ang mga kalihukan sa Semana Santa, gisugdan na sa kapulisan sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo ang ilang pagpangandam.
Si Police Colonel Geoorge Ylanan, ang hepe sa Cebu City Police Office, nangulo sa gihimong coordination meeting uban sa station commanders ug mga representante gikan sa Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO), ug Cebu City Transportation Office (CCTO).
Gihisgutan sa maong meeting ang security deployment, traffic management plan sa Traffic Enforcement Unit ug CCTO, ug ang pagkaandam sa emerhensiya sa CCDRRMO.
Tumong ug tuyo niini aron mahan-ay nila ang ilang pagpakatap sa mga personnel ug maseguro nga hapsay ang mga kalihukan sa Semana Santa sa dakbayan.
Samtang sa gipatawag nga tigom sa Police Regional Office 7 alang sa Oplan Semana Santa 2026, nitambong sab si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang hepe sa Cebu Police Provincial Office (CPPO).
Ang maong tigom gipangulohan ni Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa Police Regional Office (PRO) 7. Matod ni Mangelen nga ang ilang seguridad nakatutok sa pagpalig-on sa seguridad sa Probinsiya sa Sugbo ug pagpakig-alayon sa lokal nga kagamhanan.
Ang Probinsiya sa Sugbo ang usa sa labing dugokunon sa mga debotong Katoliko tungod sa daghang religious sites ug ang dako nga kalihukan nga mao ang sugat sa Lungsod sa Minglanilla nga giila nga sugat capital sa Central Visayas. / AYB