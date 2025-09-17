Kapulisan nangandam sa bagyo

Gianunsyo ni Philippine National Police (PNP) acting chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. niadtong Miyerkules, Septiyembre 17, 2025, nga gialerto na ang mga unit sa kapulisan sa Southern Luzon nunot sa hulga sa Tropical Depression Mirasol nga magdala og kusog nga ulan, pagbaha, ug posibleng pagdahili sa yuta (landslides) sa mga lugar nga bulnerable.
“I have already directed our police commanders in the affected areas to coordinate with their respective local government units and disaster response agencies for a unified effort to ensure public safety,” matud ni Nartatez.
Matod niya nga ang instruksyon nahiuyon sa direktiba ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa pagsiguro sa kaluwasan sa publiko ug pagtinguha og zero casualties.
Kabahin sa tubag sa kapulisan sa Mirasol mao ang pag-preposition sa mga personahe, ekipo, ug mga sakyanan sa mga high-risk nga probinsya aron maseguro ang dinalian nga aksyon kon gikinahanglan.
“From preemptive evacuation to search and rescue, your PNP will exert extra efforts to fulfill our goal to lessen the impact of Tropical Depression Mirasol on the lives of our kababayan,” ingon ni Nartatez.
Matod ni Nartatez nga ang kaayohan sa mga pulis nga gipakatap sa mga lugar nga naa sa agianan sa Mirasol nagpabilin nga prayoridad.
Matod niya nga ang mga pulis adunay saktong protective gear ug contingency measures, apil na ang mga medical team ug mga relief supplies, aron maseguro nga makapadayon sila sa ilang mga katungdanan sa luwas nga paagi.
Ang PNP nakig-alayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), mga local governments ug uban pang mga ahensya alang sa hapsay nga pag-deploy sa resources ug paspas nga tabang sa apektado nga mga residente, dugang ni Nartatez.
Pagka-alas 10 sa buntag, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) niingon nga ang Mirasol naa sa palibot sa Alfonso Lista, Ifugao, nga adunay maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour (kph) duol sa sentro, gustiness nga hangtod 90 kph ug central pressure nga 1,002 hectopascals (hPa).
Ang weather bureau nagbutang og Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa mga mosunod nga mga lugar: Batanes, Cagayan, apil ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Amihanan ug tunga-tunga nga bahin sa Aurora (Dilasag, Casiguran, Dinalungan, Dipaculao, Baler, Maria Aurora), Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Amihanan-sidlakang Pangasinan (San Nicolas, Natividad, San Manuel, Sison, San Quintin, Tayug) ug Amihanan nga Nueva Ecija (Carranglan, Pantabangan). / TPM / SunStar Philippines