Kapulisan nangandam sa dakong rally sa Sept. 21

Nangandam na ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo sa ilusad nga dakong rally sa Dominggo, Septiyembre 21, 2025, nga salmotan sa nagkalainlaing hugpong.
Matod ni Police Captain Charisma Gonzales, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga ilang respetuhon ang himuon nga lihok protesta sa mga Sugboanon sanglit katungod man sab ni nila.
Apan usa sa ilang giawhag ilabi na sa mga organizer nga mokuha gyud og permit gikan sa kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo aron makapahigayon sa maong kalihukan.
Gibutyag ni Gonzales nga atol sa rally batok kurapsiyon sa Plaza Independencia niadtong Dominggo, Septiyembre 14, nabaraw ang mga raliyesta tungod kay wala man sila makapakita og permit nga tungod ani gihatagan lang og pipila ka gutlo ang organizer nga makapadayag sa ilang sentimento. Karong umaabot Dominggo nga kasumaran sab sa deklarasyon sa Martial Law, gipaabot nga modagsa ang daghang grupo aron ipagawas ang ilang kasagmuyo subay sa halapad nga kurapsyon sa gobiyerno ilabi na sa flood control project.
“As police officers ang amoa ra gyud diri is maintain peace and order and ensure public safety nga walay maapektuhan nga mga tawo nga wala moapil sa rally,” matod ni Gonzales.
Gidugang ni Gonzales nga nag-monitor usab sila sa gihimong indignation rally sa mga tinun-an sa University of the Philippines Cebu College kagahapon, Septiyembre 15, 2025, diin tanang mga tinun-an nigawas sa ilang mga classroom aron ipagawas ang ilang kasagmuyo sa gobiyerno.
Hinuon, wala sila makadawat og tawag o reklamo nga dunay insidente nga nahitabo sa maong kalihukan ug ila kining gihulagway nga hapsay ra ug malinawon.
Nipasabot si Gonzales nga ang presensya sa mga polis sa gawas sa tunghaan sa UP mao ra ang pag-obserbar sa kahusay ug kalinaw ug giseguro nga luwas ang mga tinun-an sa ilang gihimo. / AYB