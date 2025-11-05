Kapulisan nitabang sa clearing operations sa Villa del Rio

Human masayod nga dako ang kadaot nga gidala ni Bagyong Tino sa Dakbayan sa Sugbo, ang Cebu City Police Office (CCPO) nipakatap dayon sa ilang mga personnel nga nagsilbing standby force aron mopahigayon sa search, rescue and clearing operations.
Personal nga niadto si Police Colonel Enrico Figueroa, ang director sa CCPO, sa Villa del Rio Subdivision sa Barangay Bacayan human masayod nga gisanapan sa tubig-baha gikan sa dakong sapa ang kabalayan ug ang mga sakyanan sa mga residente nga nanglutaw na.
Dali nga nimando si Figueroa sa iyang mga sakop nga mo-deploy og dul-an sa usa ka gatos ka mga polis sa sulod sa subdivision aron motabang sa clearing operations uban sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire, Armed Forces of the Philippines, ug ubang ahensiya sa gobiyerno.
Matod ni Figueroa nga lakip sa tumong sa presensya sa mga polis sa dapit aron kalikayan ang kinawatay tungod kay nakadawat sila og impormasyon
ug reklamo nga dunay nanguha og mga butang sa mga residente samtang niubos na ang tubig nianang pagkabuntag.
Gawas sa pagtabang sa clearing operations, nitabang sab ang mga polis sa pag-man sa dagan sa trapiko aron hawanan ang karsada sa mga sakyanan nga mohimo sa rescue operation.
Nipasabot si Figueroa nga mahinungdanon ang pagtambayayong sa tanang ahensiya ning panahon sa kalamidad alang sa dinalian nga tabang sa mga apektado nga mga residente.
“This is a true testament to the power of collaboration. The collective efforts of our partners, the local government, and the resilient communities of Cebu City have been critical in mitigating the effects of Typhoon ‘Tino’ and providing support where it’s needed most,” matod ni Figueroa.
Samtang si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., hepe sa Cebu Provincial Police Office (CPPO), dali sab nga nagpadala og mga police personnel sa amihanang bahin sa Lalawigan sa Sugbo nga maoy giagian ni Bagyong Tino.
Gitahasan ni Mangelen ang iyang mga personnel nga molusad og rescue operations ug paghawan sa mga karsada nga nababagan sa mga natumba nga kahoy ug pagsusi sa kahimtang sa mga residente ilabi na nga bag-o pa sila giigo sa linog niadtong Septiyembre 30, 2025.
Gisusi niya ang mga evacuation center kon luwas ba ang tanang mga nibakwit ug gibiyaan ang ilang mga panimalay. / AYB