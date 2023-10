Kapulisan red alert

Sugod sa Sabado, Oktubre 28, 2023, full alert status na ang Police Regional Office 7 sa tanang lugar sa Central Visayas alang sa seguridad sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections sa Lunes, Oktubre 30, 2023.

Matod ni Police Lt. Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa rehiyon 7, nga andam na kaayo ang kapulisan sa pagpatuman sa balaod sa election uban sa counterpart nga mao ang Armadong Kusog sa Pilipinas, Philippine Coast Guard ug Philippine Navy, uban usab sa Bureau of Fire Protection (BFP).

Dili angay nga mabalaka ang publiko ilabi na sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo nga nakatutuk ang kapulisan sa BSKE kay di mabiyaan ang anti-criminality campaign sanglit naa gihapon ang mga polis sa matag police station nga gitahasan sa pagsulbad sa krimen, dugang niya.

Dunay mga personnel nga gitahasan sa pag gukod sa mga kriminal kay ila na kining gipangdaman pipila ka buwan na ang nakalabay.

“The assurance of Police Regional Office 7 to the public is we have strategize the deployment. Wala lang ta nag tan-aw sa Barangay ug SK Election. Wa sad nato biyai ang atong ordinary and usual functions,” matod ni Pelare.

Giangkon ni Pelare nga hugot ang ilang pagbantay karon tungod sa kataas sa bakasyon ug gikabalak-an nga mosaka ang krimen hinungdan nga gipalambo pa nila ang ilang intelligence monitoring sa matag police office.

Apan wala silay nadawat nga report nga dunay hulga sa mga kriminal sa Metro Cebu ug ubang bahin sa Central Visayas.

Usa ka adlaw sa dili pa ang eleksyon, gipahibawo ni Pelare nga ipakatap ang daghang mga police personnel ug mga sundalo sa kabarangayan aron magpatrolya nunot sa pagtuo nga diha mahitabo ang giingong kinamangay nga maoy termino sa pinalitay sa botos.