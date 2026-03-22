Kapulisan sa Bogo nangandam na sa Semana Santa

Nagsugod na sa pagpangandam ang kapulisan sa siyudad sa Bogo alang sa reliheyosong kalihukan sa Semana Santa gikan sa Marso 29, 2026 ngadto sa Abril 4, 2026.
Ang hepe sa Bogo City Police Station nga si Police Lt. Col. Allan Rosario uban sa iyang mga personnel milusad og inspeksyon sa upat ka dagkong simbahan nga mao kanunay nga bisitahon sa mga debotong Katoliko nga mo Visita Iglesia.
Matud niya nga kining maong mga simbahan pabutangan niya og police assistance desk aron maoy dangpan sa mga bisita nga makasugat og problema.
“Upat ka simbahan ang dagko, ang San Vicente, Santo Niño, Nazareth at Birhen dela Remedios, kini ang atung i-secure butangan nato og polis para mobantay sa mag Visita Iglesia,” matud ni Rosario.
Samtang duna usab siyay gitahasan nga mga personnel nga mobantay sa kadalanan nga maoy mag patrolya ug covert security.
Nakig-alayon usab si Rosario sa lokal nga kagamhanan sa Bogo City alang sa pag-man sa traffic uban sa mga personnel sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ug mga barangay tanod.
Gidugang ni Rosario nga duna silay igong gidaghanon sa mga personnel nga mobantay sa tibuok dakbayan.
Gawas sa iyang mga sakop duna usab augmentation ang Cebu Police Provincial Office aron moabag sa paghatag sa seguridad sa mga religious sites sa maong dakbayan.
Wala hinuoy na monitor ang Bogo City Police Station nga dunay hulga sa seguridad apan bisan pa man niini dili sila mokompiyansa. / AYB