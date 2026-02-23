Kapulisan sa Central Visayas gipasidunggan atol sa PNP Day

Gisaulog sa Police Regional Office (PRO) 7 ang Philippine National Police Day 2026 nga dunay tema nga “Serbisyong Nararamdaman, Kapulisan Maasahan” niadtong Lunes, Pebrero 23, 2026, sa PRO 7 headquarters sa Camp Sergio Osmeña Sr., Osmeña Boulevard, Cebu City.
Napili nga Best Senior Police Commissioned Officer for Administration si Police Colonel Regie Real ang Acting Chief, Regional Personnel and Records Management Division.
Si Police Colonel Kimberly Molitas, ang hepe sa Regional Community Affairs Development Division, ang Best Senior Police Commissioned Officer for Operations.
Samtang ang Best Junior Police Commissioned Officer for Administration mao si Police Lieutenant Colonel Verniño Noserale, ang hepe sa Naga City Police Station, ug ang Best Junior Police Commissioned Officer for Operations mao si Police Lieutenant Colonel Wilfredo Tanaran Jr. sa Regional Police Drug Enforcement Unit.
Napili nga Best Senior Police Non-Commissioned Officer for Administration si Police Executive Master Sergeant Mary Ruth Burlat sa Regional Headquarters, samtang Best Senior Police Non-Commissioned Officer for Operations si Police Master Sergeant Joel Orapa sa Bohol Police Provincial Office (BPPO).
Ang Best Junior Police Commissioned Officer for Administration mao si Police Staff Sgt. Reynald Gimagan sa Mandaue City Police Office ug ang Best Junior Police Commissioned Officer for Operations si Police Staff Sgt. Luwen Refulle sa BPPO.
Ang Best Non-Uniformed Personnel Non-Supervisory Level mao si NUP Jessie Ogao-Ogao sa Guadalupe Police Station 8 sa Cebu City Police Office (CCPO).
Samtang gipili nga Best Provincial Police Office sa Central Visayas ang BPPO, Best City Police Office ang Mandaue City Police Office, Best Component City Police Station ang Tagbilaran City Police Station, samtang ang Loon mao ang giila nga Best Municipal Police Station sa Bohol.
Napili sab ang City Mobile Force Company sa CCPO nga Best City Mobile Force Company ug ang Bohol Provincial Mobile Force Company ang Best Provincial Mobile Force Company. / AYB