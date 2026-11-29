Isip pagpakita sa lig-on ug hiniusang pasalig nga hatagan og siguridad ang publiko, ang Cebu City Police Office nipabaha og daghang mga polis uban sa mga force multipliers sa kadalanan alang sa ikawalo niini nga Night Watch Aggressive Patrol nga gisugdan sa alas 10 sa gabii sa Biyernes, Nobiyembre 27, 2026 ngadto sa kaadlawon sa Sabado, Nobiyembre 28, 2026.
Ubos sa liderato ni Police Colonel Ricky Sumalde, Acting Cebu City Police Office Director, uban ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, deputy city director for operations, ilang gipakatap ang 435 ka mga police personnel ug force multipliers.
Ang massive deployment naglangkob sa Abellana Police Station, Carbon Police station, Sawang Calero Police Station, ug Guadalupe Police Station, lakip na ang Cebu City Mobile Force Company, Traffic Enforcement Unit, Tactical Motorcycle Riding Unit, Criminal Investigation and Detection Unit ug ubang supporting personnel sa pakig tambayayong sa mga barangay official ug tanod, CESET ug uban pa.
Ang tanang grupo dungan nga nihimo og saturation drive sa ilang tagsa-tagsa ka respective areas of responsibility nga naglangkob sa nag-unang kadalanan sa dakbayan sama sa F. Sotto Drive, Queens Road, Juana Osmeña Street, Fuente Osmeña Circle ug sa mga sudlonon nga bahin sa Sawang Calero, Calamba, Suba, Pasil ug Guadalupe.
Ang dungan nga operation kabahin na sa pagpalapad sa police visibility gikan sa matag police station sa CCPO aron pagsiguro sa siguridad sa komunidad ug commercial areas.
Ang labing mahinungdanon sa maong operasyon mao ang lig-on nga panagsandurot sa mga barangay opisyales nga dunay aktibo nga partisipasyon sa pagpalambo sa community level monitoring, improved coordination ug pagtinabangay nga mapugngan ang krimen ug magpabilin ang kahusay ug kalinaw.
Sa maong operasyon, ilang gipatuman ang Oplan Bulabog, Oplan Galugad, Oplan Bakal-Sita, Oplan Pakigsandurot, anti-illegal drug and gambling operation, pag implementar sa local nga ordinansa ug ubang proactive law enforcement initiatives.
Ang resulta, sila nakadakop og upat ka mga tawo nga nalambigit sa pagpayuhot sa illegal nga drugas, upat ang nadakpan sa kaso sa illegal gambling, 131 ka mga tawo ang gipangbaoran subay sa kalapasan sa local nga ordinansa lakip na niini ang kalapasan sa curfew, pag-inom sa publikong lugar, panigarilyo, paglabay og basura ug uban pa.
Moabot sab og 64 ang na isyuhan og citation tickets sa kalapasan sa balaod sa traffic, duha ang nanigarilyo samtang 100 ka business establishments ang gibisita sa Guadalupe Police Station.
Ang ikawalo nga Night Watch Patrol tipik ug kabahin na sa pagpangandam sa siguridad ning nagsingabot nga Yuletide Season diin napanglantawan nga modaghan ang mga kalingawan, modagsa ang mga tawo sa mga shopping mall ug uban pa nga mga kalihukan. / AYB