Kapulisan sa PRO-7 naka-alerto gumikan sa nationwide rally

Gisaka na sa Police Regional Office (PRO) 7 ang ilang alert station gikan sa normal ngadto sa full alert sugod sa alas 5:00 sa hapon niadtong Biyernes, Nobiyembre 27, 2025 subay sa long weekend ug ang nasudnong rally nga mao ang "Trillion Peso March 2.0" nga himuon sa Domingo, Nobiyembre 30, 2025.
Ang maong kalihukan salmotan sa nagkalain-laing sektor sa simbahan, mamumuo ug progresibong grupo nga mibati og kasuko sa nahitabong lapad nga kurapsyon sa gobiyerno.
Tumong sa pagsaka sa alert status sa kapulisan sa PRO 7, matod ni Police Brigadier General Redrico Maranan, aron mahatagan og proteksyon ang mga molupyo sa rehiyon 7, turista ug mga mobiyahe atol sa maong adlaw.
Gipanglantawan nga modagsa usab ang mga pasahero diha sa mga terminal, airport, pantalan ug mga commercial establishments sa tibuok Central Visayas subay sa nag singabot nga holiday season.
“This long weekend brings increased mobility—travelers, shoppers, tourists, and local residents heading out. Kasabay nito ang national protest. PRO7 must be fully prepared for all scenarios,” matod Maranan.
Gimanduan ni Maranan ang tanang unit sa kapulisan nga kinahanglan nga palambuon ang ilang visibility patrol, iandam ang quick reaction team ug dugangan ang siguridad sa mga nag unang tapokanan sa mga tawo.
Nipasabot ang heneral nga ang pagsaka sa alert status ug pagpatakap sa ilang mga personnel pagsiguro lang nga mahimong malinawon ug hapsay ang tibuok rehiyon 7 ug dili mabalda ang lihok sa mga tawo ilabi na kadtong dunay mga lakaw.
“Our priority is the safety of every commuter and every family enjoying the long weekend. We want people to move freely and safely, without fear or disruption,” dugang niya.
Gituohan sa kapulisan nga didto sa kaulohan lang ang dunay labing daghan nga mosalmot sa protesta apan sila sa Central Visayas wala mokompyansa niini nga maoy hinungdan nga hugot nga monitoring ang ilang himuon. Mopa-standby sila og mga intelligence personnel ug Civil Disturbance Management kung ugaling dunay motumaw nga kagubot.
Gipasalig usab niya nga ang kapulisan motamod sa katungod sa publiko nga mopadayag sa ilang kahiubos ug yangongo sa gobiyerno ug ilang ipatuman ang maximum tolerance apan zero tolerance sila sa kagubot.
Samtang ang Cebu City Police Office pinaagi sa hepe niini nga si Police Colonel George Ylanan mitigum sa dul-an 200 ka mga police personnel nga maoy iyang ipakatap sa lihok protesta.
Sa wala pa sila i-deploy niadtong Byernes, gi-briefing una sila kung unsay ilang angayan nga buhaton nga mahimong malinawon ug hapsay ang Siyudad sa Sugbo. / AYB