Kapulisan sa Sugbo gidid-an pagsulod sa balay kahilayan

Human sa nahitabong pagpamusil sa Lungsod sa Sibulan, Negros Oriental nga niresulta sa kamatayon sa hepe sa maong lungsod uban sa duha niya ka kauban, ang direktor sa Cebu Police Provincial Office nga si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr. nipagawas og kamanduan sa iyang mga sakop nga dili mosulod sa mga balay kahilayan sama sa mga imnanan.
Ang nahitabo sa Sibulan Negros Oriental nagpahinumdom kanila sa kamatuoran nga ang pag-inom og ilimnon nga makahubog makaguba sa disiplina, cloud judgment, ug makamugna og dakong danyos sa dungog ug kredibilidad sa organisasyon.
Mawala ang respeto sa publiko ngadto sa kapulisan kon pasagdan ang hiwi nga binuhatan sa ilang mga kaubang polis.
Iyang gipahibalo ang iyang mga commander nga maoy manubag kon dunay nahimo nga kalapasan ang ilang mga sakop.
Walay mahitabong pagtabon, walay pangatarungan, ug dili modupa sa mahitabong kasaypanan nga nahimo sanglit gamiton niya ang tanang administrative ug disciplinary nga mechanism aron maseguro nga bisan kinsa nga commander nga mapakyas sa pagpatuman sa iyang kamanduan manubag ug mag-atubang og silot.
“Effective immediately, any form of drinking or “inuman” is strictly prohibited inside all police stations, camps, and PNP facilities under the Cebu Police Provincial Office. This is non-negotiable,” matod ni Mangelen. / AYB