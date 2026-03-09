Kapulisan sa Sugbo nagsaulog sa Women’s Month

Matag buwan sa Marso, ang kapulisan sa Central Visayas moduyog sa pagsaulog sa National Women’s Month diin ilang ipakita nga ang kababayen-an duhay katakos nga mangulo.
Nagkalainlain nga programa ang gihimo sa kapulisan sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo nga nagsentro sa mga babaye’ng polis.
Sa Cebu City Police Office (CCPO), pulos mga babaye ang nagdumala sa flag raising ceremony sa Lunes, Marso 9, 2026, nga gisundan sa paghatag og pasidungog sa mga kalampusan nga nakab-ot sa mga babaye’ng polis diin ang ilang pinasidunggang dinapit mao ang Assistant Regional Director sa National Police Commission nga si Atty. Lecel Llamedo.
Matod ni Police Lt. Col. Franco Rudolf Oriol, ang deputy city director for administration ug kasamtangan nga spokesperson sa CCPO nga ang pagsaulog sa Women’s Month mao ang pag-ila sa dakong natampo sa mga babaye’ng polis sa ilang trabaho.
“Kining atong women’s month, pag-ila ni siya sa contributions sa atong kabayen-an sa nation building, pag encourage sa atong kababayen-an sa ilang contribution sa leadership, ug usa ana raising awareness sa mga violation nga nahitabo sa atong kababayen-an. Kining tanan sud sa usa ka bulan tagaan nato ni og activities,” matod ni Oriol.
Samtang sa Cebu Police Provincial Office, ang pinasidunggang dinapit mao mismo ang inahan sa lalawigan sa Sugbo nga si Governor Pamela Baricuatro.
Matod sa gobernadora nga nasayod siya sa hagit nga gisagubang sa mga kababayen-an ilabi na sa kapulisan apan bisan pa man niini, nakita niya nga mamahimo sa mga babaye kon unsay nabuhat sa mga lalaki sama sa pagpangulo, paghatag sa seguridad, ug labaw sa tanan pagserbisyo nga dunay kaisog.
“You carry not only the responsibility of protecting our communities but also the responsibility of showing young girls everywhere that women can lead, protect and serve with courage,” matod ni Baricuatro.
Human sa mubo nga programa, gipakita sa mga babaye'ng polis nga sakop sa Provincial Mobile Force Company ang ilang abilidad sa Close Quarter Battle (CQB) diin kini nga pasundayag kasagaran ang mohimo mao ang mga personnel sa Special Weapons and Tactics.
Dinhi ilang gipakita nga mamahimo silang makalusad og combat operation kon dunay armado nga respondehan. / AYB