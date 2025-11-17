Kapuyo, anak gi-hostage tungod sa selos

Tungod sa tumang pangabubho, usa ka 33-anyos nga lalaki ang ni-hostage sa iyang 29-anyos nga kapuyo ug 7-anyos nga anak alas 8:40 sa buntag, Lunes, Nobiyembre 17, 2025, sa Purok Tamprut, Barangay Poblacion, Lungsod sa Compostela, Sugbo.
Ang gipusasan sa mga sakop sa Special Weapons and Tactics sa Danao City Police Station giila nga si alyas Joshua, 33.
Ang Compostela Municipal Police Station unang nakadawat og tawag sa telepono gikan sa usa ka concerned citizen nga nagpahibalo nga dunay lalaki nga niunay sa pag-hostage sa iyang kaipon ug anak niini.
Dali nga niresponde ang mga polis sa Compostela sa pagpangulo sa ilang hepe nga si Police Major Joseph Aquino.
Nangayo sab sila og abag sa Special Weapon and Tactics sa Siyudad sa Danao.
Pag-abot sa mga polis sa dapit, ilang naabtan ang suspek sa sulod sa kwarto niini uban sa iyang kaipon ug anak ug nihulga nga iyang patyon gamit ang hait nga pana sa isda.
Gisuwayan sa mga polis sa paghangyo nga buhian na lang ang iyang kaipon ug ang bata.
Samtang nakighinabi ang negotiator aron malipat ang suspek, ang mga sakop sa SWAT ug Compostela Police Station nisulod sa balay dayong nilahos sa kwarto ug malampuson nga nakwelyohan ang suspek. Gipusasan kini nga walay naangkong bun-og sa lawas samtang ang inahan ug anak dali nga giluwas.
Sigon sa kaipon sa suspek nga sa wala pa sila gi-hostage, nag-away na sila niini tungod sa tumang pangabubho. Gawas sa selos, naburyong ang suspek tungod kay nadanyos ang ilang balay sa baha atol sa pag-igo ni Bagyong Tino.
Samtang ang ilang kuwarta nga giandam aron sa pagpa-ayo sa ilang balay nahurot sab kay napilde sa online gambling.
Tungod sa malampuson nga pag-rescue sa mga biktima, ang hepe sa Cebu Police Provincial Office nga si Colonel Abubakar Mangelen Jr. nidayeg sa iyang mga sakop.
Ang duha ka biktima kasamtangan nga giatiman sa iyang mga silingan ug gihatagan og ayuda.
Giandam na sab ang kasong kalapasan sa serious illegal detention ug kalapasan sa Republic Act 9262 kon Child Abuse batok sa suspek. / AYB