Kapuyo gipadakop kay namugos og jerjer

Gipadakop sa 35 anyos nga babaye ang iyang 33 anyos nga kapuyo tungod kay matud pa gipugos siya sa pakighilawas niini bisan supak sa iyang kabubot-on Sabado sa kadlawon, Marso 14, 2026, sa Sitio Babao Youth, Barangay Inayawan, dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek nga usa ka rush I.D. operator mao si alyas Roy, samtang ang biktima giila lang sab sa alyas nga Shai.
Atol sa gipahigayong imbestigasyon, si Shai miingon nga nisugot na lang siya nga makighilawas sa iyang kapuyo tungod kay gihulga siya niini.
Dihang nakahigayon si Shai, nagpatabang siya sa mga barangay tanod aron dakpon ang maong suspek.
Pagka-gabii sa wala pa ang hitabo, giingong hubog kaayo nga niuli si Roy ug kalit lang gisukmatan si Shai tungod sa pagduda nga aduna kiniy relasyon sa ilang silingan.
Gisuwayan pa niya og sumbag si Shai, apan maayo na lang kay nakalikay kini.
Gibalhog na karon sa Inayawan Police Station ang suspek nga mag-atubang og kasong Violence Against Women and Children in relation to Republic Act 9262. /